«Le Parti vert’libéral est celui qui défend le mieux les intérêts des PME»

Le père fondateur, Martin Bäumle (ZH), ayant décidé de tirer sa révérence, les Vert’libéraux doivent se choisir un nouveau président. Programmée le 26 août, l’élection de Jürg Grossen ne fait pas un pli, puisque c’est le seul candidat déclaré. Cet entrepreneur bernois de 48 ans, conseiller national depuis 2011, revient sur les enjeux de son parti, dix ans après sa création. Interview.

– Après dix ans d’existence, à quoi ressemble votre parti?

– Nous avons gagné en importance. Dix-neuf sections cantonales ont été créées, et nous sommes présents dans 17 parlements cantonaux. Bien que nous ayons perdu deux sièges de sénateurs, nous avons toujours un groupe parlementaire de 7 élus sous la Coupole. Nous sommes les seuls à concilier économie et écologie. Ce n’est pas juste un slogan, nous avons mené une politique axée sur ces deux aspects. Nous sommes tournés vers l’avenir.

– Succéder à Martin Bäumle n’est-ce pas un pari risqué?

– J’ai beaucoup de respect pour tout ce qu’il a fait. Mais si j’ai décidé de reprendre la présidence, c’est aussi parce que je suis convaincu de pouvoir apporter mon expérience. Avant même que le parti ne soit créé, je me sentais déjà Vert’libéral. Dans mes réflexions et dans mes actes. Je suis extrêmement motivé pour cette fonction.

– Votre profil est plus consensuel, alors que Martin Bäumle était une forte tête. La ligne du parti va-t-elle changer?

– Nous n’avons pas la même personnalité, c’est vrai. Mais je ne vois pas en quoi cela devrait changer la ligne du parti. Nous avons souvent travaillé ensemble lorsque j’étais vice-président, et notre objectif a toujours été le bien du parti. Je n’ai pas peur de collaborer avec lui. Il reste une figure importante pour les Vert’libéraux. Son avis comptera aussi à l’avenir.

– Le parti sera présidé par un entrepreneur de la campagne. N’êtes-vous pas en décalage avec votre électorat, plutôt bobo?

– Je ne pense pas être un défenseur classique des périphéries, je me sens plutôt cosmopolite. Il est faux de faire une distinction entre électorat urbain et campagnard. Les gens se reconnaissent dans nos idées, indépendamment de la région d’où ils viennent. Je vis dans l’Oberland bernois, où l’UDC est très forte; cela n’empêche pas les Vert’libéraux d’être représentés dans plusieurs Législatifs ou Exécutifs. En tant qu’entrepreneur, je pourrais toutefois mieux montrer à quel point les Vert’libéraux défendent les PME. Le développement durable est essentiel pour elles.

– Pourquoi le parti a-t-il du mal à progresser en Romandie?

– Nous sommes un parti jeune. Dix ans, ce n’est pas grand-chose face à des formations qui existent depuis des dizaines, voire des centaines d’années. Le parti a été créé à Zurich, et s’étend peu à peu en Suisse alémanique. Il faut lui laisser le temps de se développer. Toutes les régions sont importantes, mais c’est vrai que nous devons mettre des ressources pour croître en Romandie. Je m’engagerai personnellement, notamment dans le canton de Vaud, où nous avons un grand potentiel.

– Le Parti vert’libéral peut-il s’allier avec l’UDC, comme lors des élections vaudoises?

– En tant que petit parti, nous n’avons pas le choix. Si nous voulons progresser, nous devons trouver des alliances. Pour accéder dans des Législatifs, nous devons réfléchir à des apparentements de liste. Pour une élection au Conseil d’Etat, la situation est plus difficile encore. Sans partenaire, un petit parti n’a aucune chance. Mathématiquement, la décision d’Isabelle Chevalley de faire liste commune avec le PLR et l’UDC était la bonne. Le système est ainsi fait.

– L’actualité, c’est la course au Conseil fédéral. Vous avez déclaré au Blick qu’il fallait mieux une femme qu’un Tessinois. Pourquoi?

– Ce n’est pas exactement ce que j’ai dit. La question était: si vous avez le choix entre un Tessinois et une femme, quel critère serait le plus important. J’ai répondu le critère femme. Cela ne veut pas dire que je néglige la représentation linguistique. Mais il faut bien se rendre compte que le Tessin a régulièrement eu un conseiller fédéral, alors que certains cantons n’en ont jamais eu, comme le Jura, Schaffhouse, Uri, Schwytz et Nidwald. Les italophones ont la légitimité d’être représentés, mais elle n’est pas absolue. Dans le même temps, les femmes représentent 50% de la population, et il n’y a que deux conseillères fédérales. C’est trop peu.

– Le peuple votera bientôt sur Prévoyance 2020. On a du mal suivre la position de votre parti. Vous semblez à la fois pour et contre…

– Notre vision est pourtant très claire. Nous nous sommes battus pour une solution qui intègre une hausse de l’âge de la retraite. Avec une espérance de vie qui augmente, on ne peut pas éternellement rester au même âge de référence. Aujourd’hui, il y a un projet sur la table. Il n’est pas parfait et nous avons essayé de le corriger jusqu’à la dernière minute. Ce n’est pas une bonne solution, mais elle a l’avantage d’exister. C’est pourquoi nous la soutenons.

– Les Vert’libéraux étaient le seul parti bourgeois opposé au Gripen. Que pensez-vous d’un nouvel avion de combat?

– Nous ne sommes pas contre l’idée d’acquérir un nouvel avion. Nous estimons que la Suisse doit pouvoir compter sur une défense aérienne, mais pas à n’importe quel prix. La Suisse n’a pas besoin de la variante la plus luxueuse. Nous allons suivre le processus d’évaluation de près

– Autre dossier, l’Europe. Pensez-vous qu’un accord-cadre pour renouveler la voie bilatérale est nécessaire?

– La Suisse a besoin d’un accord institutionnel. La position des Vert’libéraux est claire. Nous avons d’ailleurs aussi besoin d’un accord sur l’électricité. Nous sommes également en faveur de la libre circulation, c’est un facteur de succès pour la Suisse, notamment pour l’économie.

– Votre unique initiative populaire – remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie – a été un fiasco. Avez-vous une autre initiative en tête?

– Le résultat était mauvais, il ne faut pas se le cacher. Toutefois, c'était très intéressant de voir qu'un petit parti comme nous était capable de récolter des signatures et de soumettre une idée au peuple. Aujourd'hui nous n'avons pas d'autres projets d'initiatives, nous préférons faire passer nos propositions au parlement.