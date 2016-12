Le Strockholm-Genève de Swiss victime d'un faux feu

Les 120 passagers du vol LX1233 Stockholm-Genève, qui avaient pris place mardi à bord de l’Airbus 319 de Swiss, ont eu une belle frousse. Heureusement sans conséquence. L'appareil venait de décoller de l’aéroport d’Arlanda quand un voyant s'est allumé signalant un incendie dans le réacteur gauche. «C’était vraiment effrayant», a confié un passager au journal 20 Minutes.

Rapidement l'équipage s'est convaincu que le voyant donnait une fausse information. Il a toutefois décidé de faire demi-tour. L'appareil s'est posé quelques minutes plus tard sur le tarmac, rapidement entouré des pompiers et des secours. Une fausse alerte selon le service de presse de Swiss cité par le journal. «Ce genre d’incident n’est pas courant. Dans un tel cas, l’équipage suit des procédures et checklists clairement définies pour ensuite prendre la décision d’interrompre le vol ou non.» Les passagers sont arrivés à Genève sept heures plus tard, soit peu avant minuit.

Une vidéo postée sur la chaîne YouTube de Jesper Rådegård suit l'avion et les services d'incendie et de sécurité se porter à son secours. La vidéo donne aussi la conversation entre le cockpit et la tour de contrôle. Personne n'a apparemment perdu son calme durant la manoeuvre. «Le moteur 1 n’est plus en feu», entend-on à plusieurs reprises. En fait, il n’y a jamais eu d’incendie.

