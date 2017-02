Le Tessin veut voir un chauffard purger sa peine

Les autorités tessinoises n'entendent pas laisser Christian R. s'en tirer à si bon compte. Ce chauffard allemand avait été flashé à l'été 2014 à plus de 200 km/h dans le tunnel du Gothard, où il avait procédé à dix dépassements.

Il a entièrement reconnu les faits et a été condamné par un tribunal de Lugano à 30 mois de prison dont 12 fermes. Mais Christian R., qui ne s'est pas présenté à son procès, n'entend pas venir en Suisse pour y purger sa peine, comme il l'a raconté au Blick dans son édition du 28 février.

Pas d'extradition

«Ce jugement ne m'intéresse pas et j'ai déjà tout vu en Suisse», a-t-il déclaré, hilare, au tabloïd zurichois. Il ne songe pas non plus à recourir contre l'énoncé du verdict, étant en sécurité en Allemagne. Car Berlin n'extrade pas ses ressortissants. Tout au plus a-t-il perdu sa BMW Z4, confisquée par la police.

Mais le Conseil d'Etat tessinois ne veut pas lâcher l'affaire, comme l'a affirmé Norman Gobbi (Lega). «Nous mettrons tout en œuvre pour mettre la main sur ce chauffard. Ce type doit finir derrière les barreaux!»

Purger sa peine en Allemagne

Norman Gobbi se trouve actuellement en vacances mais il compte émettre un mandat d'arrêt national dès que le jugement aura force de loi. «Je vais m'en occuper personnellement», a-t-il promis au Blick. Il va demander que le Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines s'adresse au Département fédéral de justice et police (DFJP) pour demander l'extradition de Christian R. en Suisse.

«Et si l'Allemagne ne veut pas l'extrader, qu'il purge donc sa peine là-bas», martèle Norman Gobbi. «Et ce chauffard doit également faire l'objet d'un examen pour savoir s'il est apte à conduire. Et lui retirer son permis, à vie s'il le faut. Cette homme a mis en danger la vie d'autrui. Le Gothard est une des voies les plus dangereuses en Europe.»

Demander son extradition

Le dernier mot appartiendra de toutes façons au DFJP. C'est à lui qu'incombe la tâche de demander l'extradition de Christian R ou son incarcération en Allemagne après sa condamnation. Lui seul peut également émettre un mandat d'arrêt international contre le chauffard.

Dans ce cas, Christian R. ne pourrait plus quitter l'Allemagne sans courir le risque d'être aussitôt arrêté et livré à la Suisse. Où Normal Gobbi lui promet déjà une cellule. (nxp)