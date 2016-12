Le bébé qui a été percuté par une auto a succombé

Le nourrisson de 1 mois, blessé dans un accident vendredi après-midi à Dürrenäsch (AG), a succombé à ses blessures samedi en fin de journée, a indiqué dimanche la Police cantonale argovienne.

Le bébé avait été percuté par une voiture qui avait déboulé sur le trottoir. La mère et un autre enfant sont gravement blessés.

L'automobiliste, âgé de 34 ans, s'était assoupi au volant. Sa voiture avait alors dévié sur la voie opposée et avait roulé sur le trottoir. Elle avait heurté de plein fouet la maman et ses deux enfants: le petit de 1 mois, qu'elle portait, et un autre, âgé de 1 an, qui était dans une poussette.

Le ministère public a ouvert une enquête. (ats/nxp)