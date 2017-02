Le bloc de droite se lézarde sur la grande réforme des retraites

Quatre heures de débat et de belles envolées lyriques

Prévoyance 2020 a beau épuiser les parlementaires (plus de cent quarante-cinq heures de débats), ces derniers ne sont pas en reste lorsqu’il s’agit de défendre des positions avec moult métaphores. Compte rendu non exhaustif des perles du jour.



Isabelle Moret (PLR/VD) a marqué les esprits en dénonçant la politique de l’arrosoir du bonus AVS de 70 francs. Un brin populiste, elle a expliqué sa position ainsi. «Ce sera donc aux femmes de financer l’augmentation des rentes d’Alain Berset, qui doit sûrement gagner un peu plus qu’une caissière de supermarché.»



Le Fribourgeois n’est pas en reste. Face à une réforme en pleine tempête, le capitaine Berset a appelé les élus à se concentrer sur l’objectif final de Prévoyance 2020. «Dans ces conditions, je dois vous rappeler qu’il ne faut jamais prendre l’écume pour la vague. Il faut se concentrer sur la vague, pas sur l’écume.» Répétée deux fois en français et une fois en allemand pour que tous les moussaillons comprennent bien.



La proposition de compromis de dernière minute des Vert’libéraux n’a pas fait plaisir à tout le monde. «C’est bien de vendre ses propositions à la télévision alémanique, mais c’est mieux de les présenter d’abord en commission», a taclé le conseiller national Lorenz Hess (PBD/BE).



Olivier Feller (PLR/VD), lui, s’est attiré les railleries d’une partie de la gauche lorsqu’il a posé une question à Isabelle Moret. Dans un excès de flagornerie, il a déclamé: «Madame Moret, dans le canton de Vaud, vous êtes connue comme une élue dotée d’une certaine sensibilité sociale. Comment arrivez-vous, en votre for intérieur, à concilier votre sens de la cohésion sociale et votre refus de l’augmentation de la rente de 70 francs pour les futurs retraités?»



On peut enfin s’interroger sur les cas de recopiage entre conseillers nationaux. Lorsqu’il s’est agi d’évoquer la compensation des rentes, pas moins d’une dizaine d’élus ont rappelé que c’était là «le cœur de la réforme». Y a-t-il des cas de tricherie sous la Coupole?