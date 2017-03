Le bras de fer autour des retraites se poursuit

La commission préparatoire du Conseil des Etats tient à ce que tous les rentiers AVS touchent un bonus de 70 francs et les couples mariés 155% d'une rente simple pour compenser la fonte de la rente du 2e pilier.

Deux propositions de minorité ont été écartées par 8 voix contre 5, a expliqué jeudi à la presse le président de la commission de la sécurité sociale Konrad Graber (PDC/LU). La première voulait un bonus AVS de 70 francs dégressif et seulement pour les revenus de moins de 42'000 francs.

Selon M.Graber «la proposition n'est pas encore mûre, elle doit être perfectionnée si elle veut avoir une chance de l'emporter en conférence de conciliation». L'autre minorité se range peu ou prou derrière le National qui s'oppose à toute revalorisation des rentes AVS.

Deux points de ralliement

La commission se rallie au National sur deux points seulement. Les jeunes ne devraient commencer à cotiser à la prévoyance professionnelle qu'à partir de 25 ans au lieu de 21 ans. Les mesures transitoires pour adoucir le choc de la réforme devraient profiter aux plus de 45 ans et non aux plus de 50 ans.

Pas question en revanche de faire travailler tout le monde jusqu'à 67 ans. La commission s'oppose à l'unanimité au mécanisme d'intervention qui augmenterait automatiquement l'âge de la retraite si l'AVS est dans les chiffres rouges.

La commission refuse d'étendre les cotisations au 2e pilier à l'ensemble du salaire pour ne pas pénaliser les jeunes et les PME. Elle tient également à ne pas supprimer les rentes pour veuves sans enfants à charge ni les rentes pour enfants alloués aux rentiers AVS avec de la progéniture à charge. Enfin, la rente AVS des couples mariés devrait être plafonnée à 155% d'une rente simple. (ats/nxp)