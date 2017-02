Le bras-de-fer des vaccins

«Informez-vous!» Le Conseil fédéral a adopté le 11 janvier une stratégie nationale de vaccination. Les autorités essaient ainsi d’encourager les Suisses à suivre les recommandations officielles. Une nouvelle fois, est-on tenté de dire. Car si les appels se succèdent, les opposants font de la résistance.

Le plan de vaccination

C’est là que figurent les recommandations officielles. Certains vaccins sont conseillés en priorité (recommandations de base) parce qu’ils sont considérés essentiels pour toute la communauté et d’autres, jugés bénéfiques au plan individuel, font partie des recommandations complémentaires. La première catégorie comprend pour l’enfant la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, les infections par Haemophilus influenzae de type b (bactérie pouvant notamment provoquer la méningite), la rougeole, la rubéole, les oreillons, l’hépatite B, la varicelle (pour ceux qui ne l’ont pas eue avant 11 ans) et les papillomavirus humains (HPV) pour les filles. Dès 25 ans, il est prévu l’entretien de la vaccination contre la diphtérie et le tétanos et l’administration d’une dose unique contre la coqueluche. Ajoutons la prévention de la grippe après 65 ans et pour les groupes à risques (personnes ayant une maladie augmentant le risque de complications).

Coqueluche et HPV

En 2017, une nouveauté concerne la coqueluche, une maladie contre laquelle les autorités veulent protéger les nourrissons de moins de 6 mois. «S’ils tombent malades, ces bébés peuvent mourir», avertit Alessandro Diana, pédiatre et infectiologue travaillant à la Clinique des Grangettes, à Genève, et aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG). Il est désormais conseillé de vacciner les femmes à chaque grossesse, de façon que le nourrisson bénéficie des anticorps transmis par la mère. L’efficacité de cette mesure est estimée à 96%. Une dose est en outre conseillée tous les dix ans pour les personnes en contacts réguliers avec des enfants de moins de 6 mois.

Autre exemple, le HPV. Depuis 2008, la vaccination des filles figure dans les recommandations de base. Depuis juillet 2016, la piqûre (recommandée à titre complémentaire) est gratuite pour les garçons de 11 à 26 ans. En 2014, une enquête a montré que 68% des Romandes de 18 à 24 ans sont vaccinées, 63% des Tessinoises et 47% des Alémaniques. Les cantons sont responsables de l’application et ceux qui agissent en milieu scolaire ont une couverture médiane d’environ 20% plus élevée.

La vaccination diminue avec l’âge

Selon des chiffres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 96% des petits Suisses ont reçu les trois premières doses recommandées pour la diphtérie, le tétanos et la coqueluche en 2014 (voir le graphique ci-dessous). Si la couverture est qualifiée de «bonne» pour les nourrissons, «les parents manquent parfois d’assiduité par la suite», diagnostique Virginie Masserey, cheffe de la section Contrôle de l’infection et programme de vaccination à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Et la tendance à la baisse s’amplifie avec l’âge, puisque seulement 82% ont reçu la cinquième dose à 8 ans, et 72% la sixième dose à 16 ans. La Suisse ne possède pas d’informations précises sur les adultes, mais un sondage a révélé que 71% d’entre eux pensent être à jour. «Nous ne savons pas s’ils le sont réellement», précise Virginie Masserey.

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

L’armée et les gynécologues

Beaucoup d’hommes ont droit à des piqûres de rappel à l’armée, qui a tout intérêt à éviter les malades. Pour les femmes, les spécialistes comptent sur les gynécologues. Ceux-ci, toutefois, n’ont pas l’habitude de s’occuper de ces questions. «Nous nous heurtons à un tabou et certains ont peur de le faire», admet Alessandro Diana.

En 2015, le décès d’un bébé de 37 jours de la coqueluche aux HUG a eu l’effet d’un électrochoc. Interviewé par la RTS, son père confiait que personne n’avait averti le couple de l’importance de la vaccination de la maman contre cette maladie. Alessandro Diana en appelle à la responsabilité d’information des médecins: «S’ils ne le font pas, ce n’est pas le boulanger qui s’en chargera!» Virginie Masserey regrette elle aussi que les généralistes et les gynécologues n’abordent «pas suffisamment» la question. En 2014, un sondage de l’institut Link a d’ailleurs montré que 91% des Suisses seraient favorables à ce que le médecin propose une mise à jour lors d’une consultation.

Information systématique

Dans le cadre de la stratégie nationale, les médecins seront invités à aborder la question de manière systématique. Pharmaciens ou personnel infirmier seront encouragés à renseigner. Il est aussi prévu de sensibiliser les parents lors de l’inscription de leur enfant dans une structure d’accueil collectif. Les experts veulent encore «améliorer les connaissances» des sages-femmes, qu’ils jugent trop souvent sceptiques. «Elles transmettent leur méfiance aux parents», note Virginie Masserey.

Depuis l’an 2000, les praticiens peuvent adresser leurs questions au site Infovac, qui répond sous quarante-huit heures. Selon Alessandro Diana, il faudrait aussi multiplier les interventions dans les symposiums de médecine et auprès du personnel paramédical (comme les infirmiers, sages-femmes et assistants médicaux). «Pour ces derniers professionnels de la santé, il m’arrive de le faire, mais je ne suis pas payé. Je voulais par exemple organiser une formation auprès des sages-femmes, mais il n’y a pas d’argent pour cela. Et, pour les médecins, apprendre à effectuer une laparoscopie est un meilleur investissement…»

Des vaccins hors franchise

La stratégie nationale prévoit trois axes complémentaires. D’abord, Berne est favorable à l’idée de vacciner en pharmacie. Cette mesure se met en place et, dans les cantons de Vaud et de Genève, on peut déjà se prémunir de la grippe dans certaines officines.

Autre priorité, le carnet de vaccination électronique (www.mesvaccins.ch) lié à un logiciel qui permet de vérifier automatiquement si vous êtes à jour. Les objectifs sont que d’ici à 2022, 60% des enfants de moins de 7 ans aient un tel carnet et 10% de la population en général. En juillet 2016, 120'000 dossiers étaient enregistrés.

Enfin, les autorités examinent la possibilité de libérer de la franchise de l’assurance-maladie les vaccins faisant partie du plan de vaccination. La mesure vise en particulier les jeunes adultes. Le coût est estimé à quelque 3,9 millions de francs: la compensation de cette facture par des économies sur les frais de traitement devra être examinée. L’OFSP doit soumettre une proposition et le ministre de la Santé, Alain Berset, trancher d’ici un an.

Beaucoup de résistance

Dans la pratique, c’est plus compliqué. La stratégie nationale contre la rougeole 2011-2015 avait par exemple pour objectif de stopper cette maladie, en atteignant une couverture vaccinale de plus de 95%. Selon des chiffres basés sur neuf cantons, 93% des petits de 2 ans avaient reçu une dose de vaccin en 2014 et 86% les deux nécessaires. Avec de grandes différences entre les cantons (voir ci-dessus). L’OFSP devrait publier prochainement un rapport étayé sur le sujet. «Trois ans ne suffisent pas pour atteindre l’objectif fixé», commente Virginie Masserey. Elle refuse de parler d’échec, et attend les données reflétant l’état à la fin de 2015.

Alessandro Diana se pose pour sa part des questions: les médecins ne sont-ils pas assez convaincants? Les campagnes ne sont-elles pas les bonnes? «Si j’essaie de faire notre autocritique, nous devons aussi être ouverts à la discussion face aux personnes sceptiques.»

La maladie a en tout cas fait un retour en Suisse ces derniers mois. Septante cas ont été enregistrés en 2016 et 21 depuis début 2017. L’OFSP a lancé la semaine dernière un nouvel appel. En Europe, on compte un décès pour 3000 malades. Cette pathologie a tué 114 900 personnes dans le monde en 2014, même si la piqûre a permis de ré duire les morts de 79% entre 2010 et 2014. Ces chiffres proviennent de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui vise elle aussi l’éradication de la maladie. (24 heures)