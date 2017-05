Le cannabis légal réjouit les finances fédérales

CBD contre THC

Le Cannabidiol (CBD) est un cannabinoïde présent dans le cannabis. Il est utilisé pour traiter les convulsions, l'inflammation, l'anxiété et les nausées, ainsi que pour inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Il serait également efficace dans le traitement de la schizophrénie.



Le tétrahydrocannabinol (THC) est le cannabinoïde le plus abondant et le plus présent dans la plante de cannabis. Outre ses effets psychoactifs, il possède également des vertus anti-inflammatoires et anti-métastatiques.