Le canton du Jura répond aux habitants de Moutier

Question jurassienne Un comité interpartis, regroupant six partis politiques bernois, fait entendre sa voix avant le vote du 18 juin. Plus...

Question jurassienne Réunis vendredi autour de la même table, six partis du Jura bernois ont plaidé le maintien de Moutier dans le canton de Berne. Plus...

Moutier (BE) Les autorités bernoises s'insurgent contre la venue prévue du ministre jurassien Charles Juillard dans la cité prévôtoise. Plus...

Question jurassienne Plus de 300 personnes ont assisté ce mardi soir à un débat entre les partisans et les adversaires d'un transfert de la cité prévôtoise et de ses 7700 habitants dans le canton du Jura. Plus...