Le cheval de Schneider-Ammann va-t-il participer?

Invité du prochain Marché-Concours à Saignelégier, Johann Schneider-Ammann souhaite que Voltero, le hongre qu'il a reçu en cadeau lors de sa participation à l'événement il y a cinq ans, participe à une course. Mais rien n'est moins sûr.

Il est prévu que le cheval de M. Schneider-Ammann participe à une course attelée le dimanche après-midi pour autant qu'il remplisse les exigences en termes d'assurances et de sécurité, a indiqué vendredi à l'ats Philippe Aubry, chargé de communication du Marché-Concours. Il confirmait une information transmise aux médias la veille.

La décision finale ne sera toutefois prise que le 13 août, juste avant la course. Avant chaque épreuve, tous les chevaux sont inspectés par le responsable des courses qui décide s'ils sont aptes à concourir ou pas, précise le porte-parole.

«Ce n'est pas possible»

Du côté du Domaine de Peu-Claude, où le cheval du conseiller fédéral est en pension, on se montre plus sceptique. «Suite à ce qui est paru dans la presse aujourd'hui, nous allons prendre contact avec M.Schneider-Ammann pour lui dire que ce n'est pas possible que le cheval participe», a confié à l'ats Sandrine Combremont. Elle n'a pas souhaité en dire davantage.

Johann Schneider-Ammann avait reçu le poulain «Voltero» en 2012 lors de sa venue au Marché-Concours de Saignelégier. Il l'a ensuite placé en pension aux Bois (JU), où il ne manque pas de venir lui rendre visite. Des photos parues dans L'Illustré et dans son homologue alémanique montrent du reste Johann Schneider-Ammann, accompagné de son épouse, conduisant une calèche attelée à Voltero et à un autre cheval de la race Franches-Montagnes. (ats/nxp)