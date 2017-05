Le fédéralisme a fait son temps, selon un sondage

La France vient de se choisir un nouveau monarque pour cinq ans. En Suisse, on n’aime pas les têtes couronnées ni la concentration des pouvoirs dans une seule main. On préfère une gestion plus proche des citoyens et on morcelle la puissance publique sur trois niveaux: communal, cantonal et fédéral. C’est, pour faire court, le fédéralisme (voir ci-contre la définition du conseiller d’Etat Pascal Broulis).

Le système politique suisse est une machine très complexe, les pouvoirs étant différents d’un canton à l’autre. Un exemple? Le poids des communes sur le budget global genevois est d’environ 10%. Sur le canton de Vaud, le chiffre monte à plus de 33%, car les communes y ont nettement plus de prérogatives. Ce système politique flexible, mais touffu, a-t-il encore un avenir ou aura-t-il disparu dans cinquante ans? C’est la question que se pose la 5e Conférence nationale sur le fédéralisme, qui aura lieu à Montreux les 26 et 27 octobre prochain.

Un nuage à l’horizon

Hier, à Berne, plusieurs grosses légumes politiques, dont le président du Conseil des Etats, Ivo Bischofberger, ont réaffirmé leur soutien au fédéralisme. «Nous avons confiance dans la force des solutions venant d’en bas. Lors de la crise de l’asile, d’autres pays ont été dépassés, alors que le système confédéral a bien réagi», souligne Benedikt Würth, président de la Conférence des gouvernements cantonaux. Pourtant, un gros nuage pointe à l’horizon. Un sondage MIS Trend, commandé par la Conférence, révèle que le grand public est à 50% peu ou pas attaché au fédéralisme. Les politiques attribuent ce mauvais score à une méconnaissance du système. Du coup, ils veulent en faire davantage la promotion. En comparaison internationale, les pays qui pratiquent le fédéralisme s’en sortent mieux que les autres. «On peut parfois s’énerver contre l’esprit de chapelle qui règne entre cantons, souligne Ivo Bischofberger. Mais le fédéralisme fait partie de notre culture. Il n’y a aucun gain d’efficience avec la centralisation.»

La Conférence nationale va aborder, avec des jeunes, le thème de la transformation du fédéralisme à l’heure digitale. En attendant, le syndic de Montreux, Laurent Wehrli, se réjouit d’accueillir tout ce beau monde dans sa cité, «une Suisse miniature qui va de la montagne à la ville». (24 heures)