Le milliardaire zurichois devra payer 100 millions d'impôts

Schwarzenbach devra bel et bien payer des arriérés d'impôts de plus de 100 millions de francs. Le Tribunal fédéral a débouté le propriétaire de l'hôtel de luxe «Dolder». Le principal intéressé et sa femme avaient fait recours contre la saisie de la somme incriminée.

En octobre 2015, l'office des impôts du canton de Zurich avait ouvert une procédure d'arriérés d'impôts et de sanction pécuniaire contre Urs E. Schwarzenbach et son épouse, concernant les années 2005 à 2009. Une perquisition menée en 2013 dans la villa des Schwarzenbach avait en effet révélé que le couple avait dirigé un commerce d'art et d'antiquités.

Établi en Grande-Bretagne

L'office zurichois des impôts a émis une ordonnance d'arriérés d'impôts en janvier dernier. Il réclamait au couple la somme de 110 millions de francs, intérêts, frais de procédure et amendes non comprises.

Les Schwarzenbach étant établis en Grande-Bretagne sur le plan fiscal et leurs revenus n'étant que secondairement imposables en Suisse, les autorités zurichoises ont du même coup ordonné la saisie de 205 millions de francs. Le couple milliardaire a fait recours contre cette double décision devant le Tribunal fédéral qui vient donc de leur donner tort, selon un arrêt rendu public vendredi.

Agé de 68 ans, Urs E. Schwarzenbach contestait avoir commercialisé de l'art et des antiquités durant les années fiscales 2005 à 2009 incriminées. Le couple estimait en outre que les autorités avaient évalué les arriérés de manière arbitraire (Arrêts 2C_669/2016 et 2C_670/2016 du 8 décembre 2016). (ats/nxp)