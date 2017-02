Le nombre de cas de rougeole augmente

Durant l'année 2016, 70 cas ont été enregistrés, en 2015 on comptait 36 cas de rougeole et en 2014 seulement 22. Plusieurs cantons sont touchés par la propagation récente, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Des cas ont été signalés dans les cantons du Tessin, des Grisons, de Fribourg, de Soleure, de Saint-Gall et de Zurich.

Certaines infections se sont déclarées durant les vacances, écrit l'OFSP. Le risque de transmission est plus élevé lorsque les gens sont mobiles.

Hautement contagieux

La rougeole est l'une des maladies infectieuses les plus contagieuses. Sans complications, la maladie dure entre cinq et dix jours. En cas de complications, la maladie peut s'étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Selon l'OFSP, la complication la plus fréquente est une pneumonie.

En Europe, pour 3000 malades déclarés, un seul mort est enregistré. Au niveau mondial, la rougeole tue environ 158'000 personnes chaque année. Ces cas sont principalement dus à des complications liées à une pneumonie ou à une encéphalite.

L'OFSP appelle la population à contrôler son statut vaccinal. Deux doses sont nécessaires pour une protection complète, rappelle-t-il. En cas de fièvre et de taches rouges, il est crucial de consulter immédiatement son médecin par téléphone. Il est encore possible de se faire vacciner dans les 72 heures après un contact avec une personne atteinte du virus.

Elimination retardée

La maladie aurait dû être vaincue à la fin 2015, selon la stratégie nationale d'élimination de la rougeole 2011-2015. Un rapport concernant la mise en oeuvre de cette stratégie doit être publié à mi-février. (ats/nxp)