Le nombre de retraits de permis a diminué en 2016

Circulation routière Conséquence de Via sicura, les privations de permis se muent en mesure thérapeutique. Chez ceux qui souffrent d’une addiction à l’alcool, récupérer son «bleu» s’apparente à un chemin de croix. Plus...

Canton du Valais Plus de la moitié des 600 retraits effectués en 2015 sont dus à l'alcool, un quart à la drogue. Plus...

Circulation routière Plus de 80'000 personnes se sont vu retirer leur permis en 2015, soit quelque 2400 de plus qu'en 2014. Vitesse et ivresse en sont toujours la cause. Plus...