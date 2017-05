Le nouveau billet de 20 francs sortira le 17 mai

Un peu plus d'un an après le billet de 50 francs, la Banque nationale suisse (BNS) a dévoilé celui de 20 francs. La coupure de 20 francs est la 2e la plus utilisée après celle de 100 francs. Elle entrera en circulation mercredi prochain 17 mai.

«Il est important que le changement se fasse rapidement» car il est difficile de faire cohabiter des billets de deux séries différentes, au niveau des bancomats par exemple, a déclaré Fritz Zurbrügg, vice-président de la BNS, mercredi devant la presse réunie à Berne. L'introduction de la nouvelle coupure va donc «très très vite» au début.

Jusqu'à présent, le retour des anciens billets de 50 francs s'est déroulé comme prévu. Actuellement, plus de deux tiers d'entre eux ont été échangés. «Le tiers restant s'échange plus lentement, la plupart étant à l'étranger. Avec la globalisation, davantage de billets suisses se trouvent à l'étranger», a précisé Fritz Zurbrügg.

Selon des premières constatations, le nouveau billet de 50 francs est dans l'ensemble stable et sa résistance aux déchirures est meilleure que celle des billets de la 8e série. Toutefois, «nous ne disposons pas encore du recul nécessaire et des données suffisantes pour faire des prévisions fiables sur le long terme», ajoute la BNS.

Peu de fausses coupures

Au niveau de la sécurité, de premiers résultats montrent qu'il n'y a eu jusqu'ici qu'un petit nombre de tentatives de falsifications simples. «Les fausses coupures ont été immédiatement identifiées et retirées de la circulation», a expliqué Fritz Zurbrügg. L'émission de la première coupure de la nouvelle série s'est déroulée sans accrocs, s'est félicité le vice-président.

Pour mémoire, la BNS avait présenté le dernier billet de 50 francs en avril 2016, avec pas moins de six ans de retard sur le calendrier initial. Les coupures de l'ancienne série sont entrées en circulation entre 1995 et 1998. La banque centrale avait décidé de les remplacer pour des raisons de sécurité.

Coût de 40 centimes par billet

La complexité des éléments de sécurité, puis une révision du système de sécurité de l'imprimeur Orell Füssli après un vol d'anciennes coupures de 1000 francs, ont amené la BNS à reporter plusieurs fois le lancement des nouvelles coupures. La nouvelle série de billets comporte 15 éléments visant à empêcher la réalisation de faux.

Interrogé sur les frais de cette série, Thomas Wiedmer, membre suppléant de la direction générale, a précisé que le coût de production par billet est de 40 centimes, soit 10 centimes de moins que la série précédente. Toutefois, il n'a pas donné de chiffre global sur les coûts.

L'actuel billet de 20 francs garde son statut de moyen de paiement ayant cours légal jusqu'à nouvel avis. Il sera progressivement remplacé par la nouvelle coupure et circulera en parallèle.

Toutes les nouvelles coupures de la 9e série seront mises en circulation d'ici fin 2019. La prochaine à être dévoilée sera celle de 10 francs, avec mise en circulation le 18 octobre, puis celles de 200 francs, 1000 francs et enfin de 100 francs. (ats/nxp)