Le nouveau procès de Fabrice A. prévu en mai

Après mille péripéties judiciaires, le nouveau procès de Fabrice A., accusé d’avoir assassiné en 2013 la sociothérapeute Adeline M., s’ouvrira le 15 mai, comme nous l’avons révélé mercredi sur notre site. Un premier procès avait commencé en octobre avant d’être suspendu contre toute attente. La défense avait ensuite obtenu la récusation des juges, dont l’impartialité avait été mise en doute.

Porte-parole du pouvoir judiciaire, Henri Della Casa confirme: «Le tribunal pénal a désigné une nouvelle composition du tribunal criminel chargé de juger Fabrice A. Celui-ci sera présidé par Monsieur Fabrice Roch.» Considéré comme un excellent magistrat disposant d’une solide expérience, Fabrice Roch a une réputation de colonel à l’armée. Il ne laisse rien passer, exerçant la police de l’audience avec rigueur. Lors d’un procès en juillet 2014, le président avait prié une chroniqueuse judiciaire portant une blouse estivale de se couvrir ou de quitter le prétoire… Pas sûr qu’il aurait apprécié de voir le prévenu Fabrice A. débarquer en chaussettes et sandales, comme lors des premiers débats.

Repartir de zéro

Deux autres nouveaux juges et quatre assesseurs ont aussi été désignés. Pour les juges, comme pour tous les acteurs de cette affaire, il faudra repartir de zéro et oublier le procès inachevé. Une situation inédite. «Tout ce qui a été dit n’existe plus. Les mêmes questions vont certainement être reposées. On ne sait pas si le même film va se jouer ou pas», relève Me Simon Ntah, avocat de la partie civile.

Les deux expertises psychiatriques réalisées dans cette affaire restent un élément clé. Les débats autour de l’une d’elles avaient déclenché le naufrage du premier procès. «Le nouveau tribunal a déjà pris connaissance du dossier et ne semble pas avoir jugé utile de lancer une troisième expertise à ce stade, sinon le second procès n’aurait pas lieu si vite», estime Me Ntah. En cours d’audience, le tribunal aura toujours la possibilité de la demander, mais ce scénario semble peu probable. Les deux groupes d’experts, suisses et français, pourraient ainsi revenir à la barre. (24 heures)