Le nouvel hymne national doit encore convaincre les Suisses

Les paroles

La nouvelle strophe suisse associe les quatre langues nationales



Weisses Kreuz auf rotem Grund,

unser Zeichen für den Bund:

Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden.

Ouvrons notre coeur à l’équité

et respectons nos diversités.

Per mintgin la libertad

e per tuts la gistadad.

La bandiera svizzera,

segno della nostra libertà.



Français



Sur fond rouge la croix blanche,

symbole de notre alliance,

signe de paix et d’indépendance.

Ouvrons notre cœur à l’équité

et respectons nos diversités.

A chacun la liberté

dans la solidarité.

Notre drapeau suisse déployé,

symbole de paix et de liberté.



Allemand



Weisses Kreuz auf rotem Grund,

unser Zeichen für den Bund:

Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden.

Offen für die Welt, in der wir leben,

lasst uns nach Gerechtigkeit streben!

Frei, wer seine Freiheit nützt,

stark ein Volk, das Schwache stützt.

Weisses Kreuz auf rotem Grund,

unser Zeichen für den Schweizer Bund.



Italien



Croce bianca: unità,

campo rosso: libertà,

simboli di pace e d'equità.

Forti se aiutiamo i deboli,

servi della libertà, liberi.

Siamo aperti al mondo,

siamo aperti al sogno :

La bandiera svizzera,

segno della nostra libertà.



Romanche



Sin fund cotschen ina crusch,

Svizr'unida, ferma vusch.

Pasch, independenza e libertad.

Ferm in pievel che dat grond sustegn

a tut ils umans che han basegn.

Per mintgin la libertad

e per tuts la gistadad.

Sin fund cotschen ina crusch,

Svizr'unida cun ferma vusch.