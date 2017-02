Le patron de l’OTAN attendu en Suisse

A peine plus d’un mois après son passage au World Economic Forum de Davos, le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg sera de retour en Suisse les 1er et 2 mars. Outre la présidente de la Confédération, Doris Leuthard, il devrait y rencontrer les conseillers fédéraux Guy Parmelin et Didier Burkhalter.

Pour Berne, qui n’est pas membre de l’Alliance atlantique, cette visite officielle, la première depuis 2012, sera l’occasion de tenter de consolider une relation brodée comme une dentelle depuis une vingtaine d’années, à la fois précieuse et fragile.

En 1996, durant la guerre des? Balkans, la Suisse avait ouvert son espace aérien et un corridor terrestre pour l’envoi en Bosnie-Herzégovine de troupes de l’OTAN venues du Nord. Un rapprochement couronné par sa participation au «Partenariat pour la Paix», aux côtés d’autres pays neutres comme l’Autriche, la Suède, la Norvège, la Finlande ou l’Irlande, puis par l’envoi de la Swisscoy dans le cadre des forces de la KFOR au Kosovo, où opèrent aujourd’hui encore plus de 200 soldats suisses.

Protection des populations civiles

Mais ces dernières années, les lignes ont bougé. Sous la pression d’une Russie de plus en plus agressive, les pays scandinaves se sont rapprochés de l’organisation, tandis que la Suisse cherchait à jeter des ponts avec elle que ce soit pour la protection des populations civiles, la formation aux interventions en montagne, le contrôle démocratique des forces armées ou encore la cybersécurité. Un «donnant-donnant» dont les termes doivent être constamment ajustés.

Côté suisse, on rappelle que la fermeture des espaces terrestre et aérien poserait un problème majeur à l’Alliance. Et si les dépenses militaires suisses n’ont cessé de diminuer pour atteindre 0,7% du PIB, d’aucun rappelle que la Belgique, membre à part entière de l’Alliance, consacre à peine plus à sa défense (0,8%), très en dessous de la barre des 2% qui, selon Washington, sépare les contributeurs sérieux des «passagers clandestins» de l’Alliance, France et Allemagne en tête.

Jens Stoltenberg profitera de sa visite pour rencontrer à Genève le président du CICR et préciser, le 2 mars après-midi à la Maison de la paix, les objectifs et le rôle de l’Alliance dans la sécurité du sud de la Méditerranée. Une manière de conforter la place de la Suisse dans le paysage international… tout en la rappelant à son devoir de coopération.

