«Le petit-fils d’un immigré est déjà un citoyen suisse»

Six cantons alémaniques à convaincre

Qui peut prétendre au sésame rouge à croix blanche? Mêlant intégration, patriotisme et peur de l’étranger, cette question émotionnelle divise les Suisses. En 2004, lors du projet de naturalisation automatique de la troisième génération, l’UDC avait fait polémique avec son affiche de mains de couleurs tentant de s’emparer du passeport helvétique.

La campagne avait fait mouche. L’objet avait été rejeté par le peuple et les cantons. Quatre ans plus tard, les Suisses délivraient un autre message. En balayant l’initiative de l’UDC qui voulait une naturalisation par les urnes, ils refusaient de lier l’acquisition du passeport au bon vouloir des citoyens. C’est entre ces deux résultats contradictoires que navigue aujourd’hui le projet de naturalisation facilitée. Si on reprend le vote de 2004, le projet semble acquis dans les cantons romands (Valais excepté), ainsi qu’à Berne et à Bâle-Ville. Pour obtenir la double majorité du peuple et des cantons, les initiants vont donc axer leurs campagnes dans six cantons alémaniques. A l’image des swing states américains, ils pourraient faire la différence. Reste que le contexte international ne penche pas vraiment vers l’ouverture aux étrangers. Ada Marra en est consciente. «Quand on parle d’immigration, on mélange tout. Or les jeunes de la troisième génération ne sont pas des étrangers, mais des Suisses!» Si le texte passe, seuls quelques milliers de personnes pourraient obtenir le passeport de façon facilitée. La Suisse compte plus de 2 millions d’étrangers.