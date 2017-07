Le plus long pont suspendu du monde est en Valais

Le pont, long de 494 mètres pour 65 centimètres de large, bat tous les records du monde et garantit un frisson indescriptible au-dessus de l'abîme, relève Zermatt Tourisme. La traversée se fait sur du caillebotis, à 85 mètres de hauteur en son point le plus haut. Il n'y a maintenant plus d'obstacle à la randonnée insolite sur l'Europaweg à Randa, précise le communiqué.

La passerelle s'adresse aux randonneurs qui ne connaissent pas le vertige. Il ne faut pas tenter le passage en cas d'orage, car il y a des risques liés à la foudre, avertit Zermatt Tourisme.

Le pont se trouve sur la voie européenne de randonnée (Europaweg) menant de Grächen à Zermatt (VS). Il est accessible en deux heures, voire deux heures et demie depuis Randa. Il faut en revanche compter entre six et sept heures depuis Grächen ou Zermatt. Le parcours complet peut être effectué en deux étapes, de six à sept heures également, avec possibilité d'hébergement dans des refuges. (ats/nxp)