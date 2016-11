Le remboursement des appareils auditifs fait débat

Santé Plus d'un milliard de jeunes dans le monde sont menacés par des troubles auditifs en raison de l'exposition à des niveaux sonores trop élevés. Plus...

Appareils auditifs Les coûts de transaction et d'intégration s'élèveront entre 30 et 35 millions de francs et s'étaleront sur deux à trois ans. Plus...