Le soutien à la Stratégie énergétique faiblit légèrement

A dix jours du vote, le oui se tasse très légèrement. Il est passé de 55% en début de campagne à 53%. Pas de quoi pourtant renverser l’issue du scrutin. Le non affiche 8 points de retard, à 45%. C’est ce que montre notre troisième sondage en ligne Tamedia. Près de 11 500 personnes y ont répondu, avec une marge d’erreur de 1,3%.

Fossé gauche-droite



Le scrutin est toujours marqué par un important fossé gauche-droite, avec 82% de non à l’UDC et 55% de non au PBD. Fait nouveau, c’est au centre de l’échiquier politique que les opposants ont marqué des points. Le non est passé de 24 à 32% chez les électeurs PDC. Et de 25 à 39% chez ceux du PBD. La gauche, elle, défend massivement la réforme.

Et mini röstigraben



Les Romands sont les plus convaincus par la Stratégie énergétique (57% de oui), alors que la Suisse alémanique se montre très partagée: 50% de oui et 48% de non. Quant aux arguments, ils n’évoluent guère. Pour les partisans, l’avenir appartient au renouvelable. Les opposants, eux, craignent que l’on détruise l’approvisionnement énergétique du pays. Et que l’Etat n’oblige les citoyens à des économies d’énergie drastiques. (24 heures)