Le tirage a fait un millionnaire

Le joueur vainqueur du Swiss Loto mercredi empoche un million de francs. Il fallait jouer les numéros 6, 11, 26, 28, 31 et 33 et le 1 comme numéro chance. Le replay était le 06 et le Joker le 830317.

Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élève à 34,2 millions de francs, écrit la Loterie romande. (ats/nxp)