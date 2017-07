Le tirage du mercredi ne fait pas de millionnaire

Les gagnants au tirage du Swiss Loto mercredi sont restés modestes. Loin du million, la somme gagnée la plus élevée dépasse à peine 14'000 francs. Personne n'a donc coché les six bons numéros qui sont 5, 12, 23, 25, 26 et 31. Le numéro «chance» est le 6, le «rePLAY» le 02 et le Joker 755809. Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élève à 13,5 millions de francs, écrit la Loterie romande. (ats/nxp)