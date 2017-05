Le tunnel du Ceneri a attiré la foule

Malgré la pluie, quelque 4000 personnes ont participé samedi à la journée portes ouvertes du chantier du tunnel de base du Ceneri à Camorino (TI). Les visiteurs sont venus de toute la Suisse et de Lombardie, a indiqué AlpTransit Gotthard dans un communiqué.

Les intéressés ont notamment pu effectuer les 15,4 kilomètres du tunnel en bus entre Vigana au nord et Vezia, près de Lugano, au sud. Après le Gothard et le Lötschberg, il s'agit du troisième plus grand tunnel de Suisse. Son ouverture est prévue fin 2020. (ats/nxp)