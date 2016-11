Le voleur de données du SRC reconnu coupable d’espionnage

Le contraste est fort entre le tollé provoqué par l’affaire qui a failli coûter son poste au chef du Service de renseignement de la Confédération (SRC), accusé d’avoir failli à son devoir de surveillance, et le prévenu présent mercredi matin au Tribunal pénal fédéral (TPF), un quadragénaire timide engoncé dans un pull à capuche bleu. Contraste encore, entre un verdict qui le reconnaît coupable de service de renseignements politiques aggravé et la peine infligée: 20 mois de prison avec sursis.

Les juges ont prononcé la peine mercredi après-midi, à l’issue d’un procès éclair. En une matinée seulement, le TPF a fait le tour de cette étrange affaire, dont les conséquences auraient pu être très lourdes pour la Suisse. En mai 2012, Carlo B. a dérobé une énorme quantité de données (507,1 gigabytes) provenant du système de sécurité du SRC, pour lequel il travaillait en tant qu’informaticien. Il s’est ensuite rendu dans une filiale bernoise d’UBS pour y ouvrir un compte à numéro. Selon le témoignage d’un employé de la banque, Carlo B. aurait alors évoqué un virement imminent de 100 000 francs, voire plus, issu d’une vente de données. Carlo B. a été dénoncé par son banquier et la police a trouvé à son domicile des lettres d’offre proposant ces données pour des montants échelonnés à partir de… 100 000 francs.

Trous de mémoire

Carlo B. ne nie pas avoir copié les données, mais il rejette les accusations d’espionnage industriel et politique. Le compte à numéro était destiné à la sœur de son épouse, explique-t-il. «Je comprends que mon attitude ait pu paraître bizarre. Mais je ne savais pas comment ce genre de chose fonctionnait.» A-t-il mentionné une rentrée imminente d’argent avec l’employé d’UBS? «Je lui ai demandé si un montant minimum était nécessaire pour ouvrir un compte à numéro. Peut-être qu’on a parlé de 100 000 francs. Je ne sais plus.» La mémoire de Carlo B. lui fait défaut. Il ne se souvient pas non plus avoir rédigé les offres retrouvées à son domicile et ne comprend pas comment elles se sont retrouvées chez lui. «A l’époque, je n’étais pas présent comme je le suis aujourd’hui devant ce tribunal», justifie-t-il, en évoquant son état psychologique.

L’enjeu du procès tourne autour de la capacité de discernement de l’accusé. Car la défense de Carlo B. est basée sur son état psychologique d’alors. Le mobbing dont il dit avoir été victime de la part de ses collègues aurait accentué ses troubles psychiques. Il s’en excuse d’ailleurs: «Je suis navré pour les problèmes causés par mes erreurs à la Confédération. Cela n’avait rien à voir avec la sécurité de la Suisse. Je n’allais pas bien», ajoute-t-il un peu tristement.

«Je comprends que mon attitude ait pu paraître bizarre»

Trois expertises psychiatriques ont posé des diagnostics différents, variant de l’humeur dépressive aux troubles délirants. Convoqué à la barre, le psychiatre tessinois Carlo Calanchini évoque un trouble partiel de la personnalité. «Carlo B. est doté d’une intelligence normale. Mais il a de la peine à contrôler ses émotions, particulièrement lorsqu’il se sent sous pression», estime le psychologue. L’accusé a, selon lui, organisé et réalisé le vol en toute conscience, mais justifie son geste par le sentiment d’être mobbé par ses collègues. «A mon avis, Monsieur B. était très perturbé lors de sa visite à la banque, même s’il semblait se comporter normalement. Cet état second explique probablement la raison pour laquelle il a peu de souvenirs de ces événements.» Selon Carlo Calanchini, l’accusé disposait donc d’une capacité de discernement «moyen­ne» à l’heure des faits.

Retour en Italie

Pour le procureur Carlo Bulletti, la pleine responsabilité de Carlo B. ne fait aucun doute. Il a requis 5 ans de prison ferme, rappelant la préméditation et surtout les risques énormes que l’accusé a fait courir à la Suisse. «Ces données extrêmement sensibles auraient pu tomber entre les mains de terroristes. Je n’ose pas imaginer ce que cela aurait signifié pour la sécurité des travailleurs du SRC et de notre pays.» John Dell’Oro, avocat de Carlo B., a quant à lui plaidé l’acquittement. Point d’intention criminelle chez Carlo B., selon lui, mais l’envie de récolter les preuves de son mobbing. «Il voulait juste que cela s’arrête.»

Les juges ont rendu leur verdict hier en fin d’après-midi. Les faits de vol de données dans l’intention de les revendre sont avérés, mais la reconnaissance de sévères troubles psychiques chez l’accusé diminue sa responsabilité pénale. La Cour lui intime de poursuivre sa thérapie. Carlo B. s’exécutera peut-être en rentrant à Salerne, dans le sud de l’Italie, où il habite aujourd’hui. (24 heures)