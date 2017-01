Les CFF sont prêts à affronter le froid

Les CFF sont prêts à affronter la neige et le froid. Les équipes d'hiver assurent une permanence jusqu'à fin mars. Grâce à un nouvel «indice hivernal», le service d'hiver dispose d'un système de préalerte pour intervenir à temps.

Environ 360 personnes entrent en action lorsque les chutes de neige durent et s'étendent à tout le pays, ont indiqué jeudi les CFF lors d'une conférence de presse à Zurich. Les équipes d'hiver assurent une permanence de la mi-octobre jusqu'à la fin mars afin que les trains circulent et arrivent à destination à l'heure en toute sécurité.

Le centre d'analyse, à Berne, dispose de prévisions météorologiques précises pour chaque gare afin de savoir exactement quand et où il faut faire intervenir les équipes compétentes. Les CFF peuvent ainsi réagir à des chutes de neige d'une durée allant jusqu'à trois jours sans restriction perceptible du trafic ferroviaire.

Nouvel indice

Le nouvel indice hivernal est composé de plusieurs facteurs susceptibles d'entraver le trafic ferroviaire, comme le froid ou le vent. Plus l'indice est élevé, plus le risque d'un impact négatif sur le trafic est important. Grâce au système de préalerte, les CFF peuvent engager les machines et le personnel de manière mieux ciblée.

En dépit de ces préparatifs, la neige, la glace et le froid peuvent provoquer des retards. En cas de gel, le centre d'analyse ajuste la vitesse des trains à la situation. La montée et la descente des voyageurs peuvent aussi prendre plus de temps en raison de la neige ou du givre.

Le réseau CFF compte près de 15'000 aiguillages, dont 7400 sont équipés d'un chauffage pour éviter qu'ils ne gèlent lorsque la température descend en dessous de zéro degré. Environ 38% de ces aiguillages sont chauffés au gaz et 62% à l'électricité. (ats/nxp)