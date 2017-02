Les CFF veulent tester des trains sans conducteur

Concessions

Les concurrents sortent du bois

Les CFF sont sous pression. L’entreprise bénéficie de la concession de transport pour les lignes à longue distance. Mais une grande partie de cette concession expire en décembre et son renouvellement intéresse d’autres firmes.



Les BLS, deuxième plus grande compagnie ferroviaire du pays, souhaitent exploiter certaines lignes longue distance. Selon la SonntagsZeitung, la compagnie a présenté une offre à l’Office fédéral des transports. Elle voudrait relier les aéroports de Zurich et de Bâle à l’Oberland bernois, en passant par la ville de Berne. Elle serait aussi intéressée par une ligne vers le Jura. La compagnie a confirmé lundi la tenue de discussions, sans donner plus de détails (notamment sur les lignes).



En juillet 2016, on apprenait déjà que la Südostbahn (SOB, qui exploite la ligne Lucerne-Saint-Gall) s’intéressait à l’ancienne ligne du Gothard et au trajet Coire-Saint-Gall-Zurich.



La concurrence ne vient pas seulement du rail. En janvier, une entreprise zurichoise de voyages en bus, Domo Reisen, a annoncé sa volonté de se lancer dans les trajets longue distance. Elle a déposé des demandes de concession et veut assurer des trajets entre Saint-Gall et Genève, ainsi qu’entre Bâle et Brigue en passant par Vevey.