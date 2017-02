Les Fêtes de Genève 2017 seront «plus classiques»

Des comptes équilibrés et plaire tant aux touristes qu'à la population, la mission a été confiée à l'ex-organisateur de la Lake Parade genevoise et du Supercross de Genève à cinq mois de la manifestation.

«Il y aura bien une édition en 2017. Elle sera organisée par Christian Kupferschmid», a indiqué lundi devant les médias Yves Menoud. Le président de la Fondation Genève Tourisme & Congrès, en fonction depuis la mi-janvier, a ainsi confirmé une des informations révélées par plusieurs médias depuis le renvoi, mardi, du directeur exécutif de la dernière édition du Geneva Lake Festival.

Emmanuel Mongon avait été engagé pour créer un nouveau concept des Fêtes de Genève, qui devait se déployer sur trois ans. «Ambitieuse», «novatrice» et «dans l'ensemble bien accueillie», l'édition 2016 n'a pas marché comme prévu, a souligné M. Menoud. Le déficit de 3,5 millions de francs, pour un budget de fonctionnement de 7 millions, a contraint Genève Tourisme à «changer son fusil d'épaule».

«Plus classique»

Le contrat du producteur exécutif a été résilié mardi avec effet immédiat, tandis que des négociations sont en cours par rapport au contrat de licence. Dans la journée, le Français a été remplacé par Christian Kupferschmid. Organisateur de 19 éditions de la Lake Parade jusqu'en 2015, le Genevois connaît bien la politique locale. «Le contexte général est difficile, il y a beaucoup d'émotionnel», a relevé M. Menoud.

Renommée Fêtes de Genève, la prochaine édition aura lieu du 3 au 13 août. Avec un budget de 3 millions, elle sera «plus classique», mais avec les «mêmes ingrédients»: des stands, des forains et un feu d'artifice ainsi qu'un programme musical élaboré en collaboration avec la Ville de Genève, a fait savoir Philippe Vignon, directeur de Genève Tourisme. Le programme sera connu en mai.

Votation municipale

En 2016, la Ville de Genève a imposé de nouvelles règles en échange de la mise à disposition gratuite du domaine public: réduction de la durée de la manifestation de 23 à 10 jours, un événement plus qualitatif, toujours autofinancé et maintenant le grand feu d'artifice. Une initiative municipale, qui passera devant le souverain dans le courant de l'année, est encore plus restrictive.

Cette échéance n'inquiète pas le président de Genève Tourisme: «Les habitants des quartiers concernés décideront s'ils veulent une fête réduite. Il ne s'agit pas du même public.» Mais il reconnaît tenir compte de l'avis du monde politique et de l'intérêt financier des forains. Surtout, le concept 2017 sera réalisé en fonction des revenus possibles.

Audit de l'Etat

De fait, le déficit 2016 est dû au chiffre d'affaires. Les charges, dont la professionnalisation de la structure organisatrice, ont été «complètement contrôlées», selon M. Menoud. Mais la location des emplacements des stands et la vente des places pour le spectacle pyrotechnique ont été moins bonnes qu'escomptées. Et le contexte sécuritaire en Europe a pesé sur la fréquentation.

Ce déficit est absorbé par les réserves de fonctionnement de la fondation. Cette dernière étant surtout financée par la taxe de séjour prélevée par les hôtels et de la taxe touristique, l'Etat de Genève vient de demander un audit. «Nous n'avons aucune anxiété et nous collaborerons comme nous l'avons fait en 2014», a assuré Yves Menoud. (ats/nxp)