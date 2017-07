Les Suisses font leurs achats pendant le travail

C'est un drôle de constat que révèlent les données sur le comportement d'achat des Suisses recueillies pendant une année par Digitec Galaxus, le plus grand commerçant en ligne du pays. En effet, elles montrent que la plupart des commandes s'effectuent entre 9h et 12h le matin et entre 13h et 18h. Soit pendant les heures de bureau. Et ce sont même les tranches horaires 10h-11h et 16h-17h qui sont privilégiées.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Les auteurs de l'étude se demandent du coup si les achats en ligne ne sont pas faits aux frais des employeurs. Ils préfèrent croire cependant que la grande majorité des employés font du e-shopping sur leur temps de pause... «Au lieu d’utiliser leur pause pour boire un café, fumer une cigarette, aller sur les médias sociaux, planifier leurs vacances ou écouter les derniers potins, les Suisses l’utilisent davantage pour faire leurs achats», écrivent-ils dans un communiqué.

Surtout le lundi

Une chose est sûre: les Suisses n'aiment pas faire leurs emplettes sur le net sur leur temps libre. L'étude souligne en effet qu'ils font beaucoup plus d'achats durant la semaine que le samedi ou le dimanche. C'est même le lundi qui est le jour le plus populaire, avec 18% des achats globaux effectués.

Par ailleurs, les Suisses choisissent de plus en plus leur smartphone pour effectuer leurs achats. Une commande sur cinq est passée désormais via un téléphone mobile, soulignent les auteurs de l'enquête. Mais 80% des achats effectués durant les heures de travail se font via l'ordinateur du bureau.

Autre constat intéressant: des différences sont visibles en fonction des sexes. En effet, les femmes utilisent plus souvent leur smartphone que les hommes pour faire leurs achats en ligne. De plus, elles passent, par rapport aux hommes, un peu plus souvent commande. Et autre phénomène peu surprenant: c'est chez les jeunes de 18 à 24 ans que l'on utilise le plus le téléphone pour effectuer des emplettes sur le web.

(nxp)