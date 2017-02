Les bactéries les plus dangereuses sur une liste

La liste de l'OMS doit permettre de renforcer la recherche de médicaments contre ces éléments pathogènes pour répondre «aux besoins urgents de la santé publique», a dit une sous-directrice générale de l'institution, Marie-Paule Kieny. «La résistance aux antibiotiques augmente» et les thérapies manquent.

Le document a été établi en fonction du degré de mortalité des infections, la longue durée du séjour hospitalier pour les traiter, la fréquence de leur résistance aux antibiotiques ou encore la facilité de la propagation. La possibilité de la prévention, le nombre des options thérapeutiques restantes et l'existence de nouveaux antibiotiques figurent aussi parmi les éléments pris en compte.

Le groupe le plus critique mentionne des bactéries multirésistantes. Elles constituent une menace particulière dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou pour les patients qui utilisent des respirateurs ou des cathéters sanguins. Ces bactéries Acinetobacter, Pseudomonas et diverses entérobactéries peuvent provoquer des infections sévères.

Les deux autres groupes, aux priorités élevée et moyenne, rassemblent des bactéries de plus en plus résistantes qui sont responsables de maladies plus courantes. L'OMS appelle par ailleurs à renforcer la prévention des infections et l'usage des antibiotiques chez l'homme et les autres espèces animales. (ats/nxp)