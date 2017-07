Les caisses de pension peuvent passer un test

Les caisses de pension suisses peuvent passer un test climatique. Et déterminer ainsi dans quelle mesure elles contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Quelque 250 milliards de francs sont actuellement sous la loupe.

Lorsqu'une caisse de pension investit dans une centrale à charbon, elle contribue aux émissions de CO2. Rien qu'avec les actions étrangères qu'ils détiennent, les instituts de prévoyance helvétiques financent aujourd'hui des entreprises qui émettent autant de CO2 que ce qui est émis par un Suisse chaque année pour le chauffage ou les trajets en voiture.

Or pour respecter l'Accord de Paris sur le climat, les investissements doivent devenir plus propres. Début avril, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a lancé à cette fin un test climatique, gratuit et volontaire, pour les caisses de pension.

A la mi-juillet, 65 institutions de prévoyance sur 1000 se sont annoncées, a rapporté mercredi la radio alémanique SRF. La Confédération est satisfaite de ce résultat. «Nous avons reçu au total quelque 250 milliards de fonds à inspecter», selon la cheffe du projet à l'OFEV, Silvia Ruprecht. Soit environ la moitié de toutes les actions et obligations détenues par des institutions suisses.

L'analyse sera donc représentative, selon l'OFEV. Elle sera menée par un laboratoire à idées financé par l'Union européenne. L'OFEV recevra une analyse anonymisée. Les résultats devraient être disponibles à l'automne, selon la SRF. (ats/nxp)