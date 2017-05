Les caisses de pension sont appelées à évoluer

La situation des caisses de pension reste difficile, avec des taux d'intérêt toujours trop bas et des taux de couverture inchangés en 2016. La commission de haute surveillance de la LPP appelle les caisses à évoluer. La réforme d'Alain Berset pourra les soulager.

Si la réforme «Prévoyance vieillesse 2020» est acceptée en votation, les institutions de prévoyance pourront appliquer des taux de conversion plus réalistes dans la partie obligatoire de la prévoyance, a déclaré mardi Pierre Triponez (PLR/BE), président de la commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle. Il présentait le rapport annuel aux médias à Berne.

Avec un taux de conversion minimal passant de 6,8 à 6% dans la partie obligatoire du 2e pilier, la réforme devrait alléger la pression pesant sur les institutions de prévoyance. Bien que le système soit devenu plus sûr ces dernières années, l'objectif du 2e pilier est fortement remis en cause non seulement par le niveau très bas des taux d'intérêt, mais aussi par l'évolution démographique, a souligné M. Triponez. Il évoque le «début d'une mutation plus importante».

D'après lui, des adaptations au niveau de la loi sont nécessaires, d'où l'impératif de s'engager dans la direction fixée par la réforme, «de manière à mettre un terme à un immobilisme dangereux tant pour les acteurs impliqués aujourd'hui que pour les générations futures».

Taux d'intérêt trop bas

Sur le plan financier, l'exercice 2016 s'est nettement amélioré, grâce à de meilleurs rendements. Le rendement net moyen de la fortune a bondi de 0,8% à 3,7% en 2016. Les caisses de pension ont ainsi pu stabiliser leur taux de couverture, voire le relever légèrement. Le taux de couverture moyen s'est amélioré d'un point de pourcentage, à 106,2%.

La tendance à la baisse des taux d'intérêt observée en 2015 s'est poursuivie, passant de 2,66% à 2,43%. Une tendance qui devrait persister, selon la commission de haute surveillance très préoccupée par ce niveau trop bas.

Si les taux d'intérêt continuent de stagner au niveau actuel, beaucoup d'institutions devront se remettre à l'ouvrage, avertit l'organe de surveillance.

Garanties encore trop élevées

Bien que de nombreuses institutions de prévoyance aient abaissé pour la première fois leurs promesses d'intérêts, les rentes versées continuent d'être calculées sur la base de garanties trop élevées. Atteignant en moyenne 2,97% (3,25% en 2015) au moment du départ à la retraite, les promesses d'intérêt restent sensiblement supérieures à la moyenne des perspectives de rendement et à celle des taux d'intérêt technique (2,43%).

Les promesses d'intérêt enregistrent néanmoins un net recul. En 2013, 42% des caisses de pension promettaient un taux d'intérêt de 3,5% ou plus; elles n'étaient plus que 25% à fin 2016. Comme le taux d'intérêt technique, les promesses d'intérêts devraient encore subir des baisses.

Au vu des taux d'intérêt très bas, de l'augmentation de la part de rentiers et de la faible capacité d'assainissement, les employeurs et les responsables politiques notamment sont appelés à réfléchir à des «solutions à la fois réalistes et supportables» pour toutes les parties concernées, conclut l'organe de surveillance. (ats/nxp)