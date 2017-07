Les camping-cars sont de plus en plus prisés

De 17 000 véhicules circulant sur les routes suisses en 1990 à quelque 50 000 aujourd’hui. Ces chiffres du Touring Club Suisse montrent à quel point les camping-cars ont le vent en poupe. Au niveau européen, la croissance est de 8,1% entre les premiers trimestres 2016 et 2017. Seules l’Autriche et la Finlande ne suivent pas cette tendance, qui est en revanche nette en Suisse: la hausse y est de 23,6%, selon les chiffres de l’Association caravaningsuisse. Précisons que les caravanes, elles, ne suivent pas cette évolution.

Christoph Hostettler, président de caravaningsuisse, donne plusieurs explications à ce phénomène. Les gens sont peut-être moins attirés par les hôtels, qu’ils fréquentent aussi pour le travail. Ils apprécient la liberté offerte par ces maisons sur roues. Et celles-ci sont pratiques pour les familles avec enfants, qui ne seraient pas toujours à l’aise dans une chambre d’hôtel.

Jusqu’au cap Nord

Mary-Claude Eggen, présidente du Camping Caravaning Club Rhône-Alpes, est une adepte de longue date. Son mari et elle ont échangé leur caravane contre un camping-car il y a dix ans. «Avec une caravane, c’est plus compliqué de bouger. Nous ne voulions plus être attachés à un lieu.» Désormais, les retraités sont sur la route sept à dix semaines par an et sont déjà montés jusqu’au cap Nord.

Un goût de liberté. C’est ce qu’a ressenti Marie*, une maman d’une trentaine d’années. Ce printemps, elle a passé six jours au Tessin en famille, avec un camping-car prêté par des proches à la retraite. «On peut aller n’importe où, on se déplace sans devoir faire à chaque fois son sac. On s’est arrêté sur des aires de stationnement, mais aussi dans des parkings traditionnels. C’est assez sympa d’arriver quelque part à 19 heures, de se poser et de repartir le lendemain… C’est spontané, peu contraignant, et cela ne serait pas possible autrement.» Marie n’envisage pas pour autant d’acheter un tel véhicule. L’investissement serait trop important, et elle ne se verrait pas passer toutes ses vacances ainsi.

Le secteur s’adapte

Cet engouement ne change pas seulement le mode de transport ou d’habitation. C’est une autre philosophie, estime Florence*. Avec sa famille, cette habituée des campings a d’abord eu une tente, puis une caravane. Le camping-car, elle s’y est mise dans les années nonante. Mais en est revenue. «Avec un tel véhicule, vous êtes coincé. Même au parking du supermarché, vous avez une barre interdisant l’accès aux véhicules d’une hauteur supérieure à deux mètres. Il faut donc un moyen auxiliaire, ce qui représente aussi un coût.» Et puis, Florence aime rester au même emplacement pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. «Les personnes qui ont un camping-car voyagent, c’est très différent. Ils ne voient pas les choses comme nous.»

Les professionnels du tourisme, eux, s’adaptent. Si Suisse Tourisme n’a pas d’offre spécifique destinée à ces vacanciers d’un nouveau type, il propose depuis 2015 son Grand Tour de Suisse, un circuit destiné aux touristes itinérants, principalement motorisés. Ceux-ci représentent en effet, avec le tourisme urbain, un segment en croissance.

Autre exemple, le camping de Vidy propose une aire de stationnement et une borne pour vidanger ces véhicules. Côté négatif, les usagers restent moins longtemps sur place. Côté positif, ils font plus souvent des excursions. Y compris en dehors de la haute saison ou juste pour un week-end. Bref, la fréquentation est davantage étalée sur l’année, note le directeur des lieux.

Manque de places

Selon Christoph Hostettler, l’offre reste toutefois moins développée en Suisse qu’à l’étranger. Il cite en exemple le réseau France Passion constitué de vignerons, de producteurs de fromages, miel et autres fruits et qui accueillent les camping-caristes sur leurs propriétés. «Un camping-car neuf coûte 70 000 à 200 000 francs. Leurs propriétaires sont donc des personnes qui ont de l’argent pour leurs vacances. En Suisse, on ne l’a pas bien réalisé et les places de stationnement restent peu nombreuses.» (24 heures)