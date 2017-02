Les carnavals, à nouveau plombés par la météo?

Année après année, le rendez-vous costumé continue de séduire les fêtards. Mais ce succès ne suffit pas à rassurer les organisateurs romands, qui essaient eux de s'en tirer entre des budgets de sécurité ascensionnels et les caprices de la météo.

Ces deux maux ont estropié en 2015 le carnaval des Bolzes, à Fribourg. Après cette édition pluvieuse, le comité avait démissionné. Depuis l'an dernier, «son successeur s'occupe du seul cortège et les cafetiers de tout ce qui se vend sur la place de fête. Les frais de sécurité sont ainsi à peu près divisés par deux», indique Jean-Noël Gex, responsable des contacts avec les autorités et la presse.

Résultat: moins de risques financiers, moins de responsabilités. Le budget du comité est passé de 200'000 à 65'000 francs. Les commerçants participent aux coûts de la sécurité pour que les jeunes n'emmènent pas leurs propres alcools et paient leurs boissons sur la place de fête, soumise à des contrôles depuis l'édition de 2016.

La grande inconnue reste la météo. Elle peut faire chuter de 7000 à 1000 le nombre de spectateurs du cortège, dont les billets représentent désormais la principale source de revenus du comité. C'est aussi le cas pour le carnaval de Monthey (VS) qui brasse dans les 400'000 francs, où «l'affluence peut être divisée par dix en cas de mauvais temps», affirme Jean-Charles Vernaz, président du comité.

Poussée sécuritaire

Le cortège montheysan était accompagné d'environ 51'000 badauds en 2015, contre quelque 27'000 et un déficit l'an dernier. «Quant à la partie sécuritaire, elle a suivi la hausse du nombre de fêtards et doublé, même triplé de volume en 20 ans», selon Jean-Charles Vernaz. Et aujourd'hui, la commune et le canton exigent un dispositif toujours plus efficace. «Nous sommmes obligés de suivre», ajoute-t-il.

Les coûts de la sécurité inquiètent également le voisin sédunois, un carnaval devisé entre 470'000 et 500'000 francs. Même si la Ville accorde une subvention de 30'000 francs et autant comme garantie de déficit, les organisateurs sont «contents en arrivant à 0», dit Yoann Schmidt, président du comité. «La commune veut imposer toujours plus de normes et les coûts s'envolent.»

Actuellement, les frais liés représentent un peu moins de 100'000 francs, dont 65'000 francs pour le seul salaire des agents de securitas. La politique du risque zéro accroît la pression sur les épaules des organisateurs, souligne Yoann Schmidt, alors que les autorités «exigent maintenant des responsables pour la moindre faute». De quoi décourager les personnes motivées qui voudraient s«engager dans le comité.

Offres transversales

Des solutions existent pour faire face aux défis actuels, assure Bixio Caprara, président du carnaval de Bellinzone, parmi les plus gros de Suisse. La fête dans le chef-lieu tessinois a trouvé son rythme depuis quelques années, grâce à un dispositif de contrôle «solide» dans le centre médiéval payant où à la fois policiers et securitas gardent un œil sur quelque 30'000 noctambules déguisés.

Sur un budget total de 1,7 million, 400'000 francs sont tout de même dévolus à la sécurité, et les déficits surviennent aussi en cas de mauvais temps, comme en 2014 ou 2015. En plus d'amortir ces pertes en réduisant les dépenses pour les artistes, le comité a développé, pour inciter les noceurs à sortir, des partenariats avec des carnavals voisins combinant entrées et transport des fêtards.

Un «resserrage de liens» sur lequel mise aussi le carnaval des Bolzes. «Les petits carnavals alentours ont les mêmes problèmes de budget que nous ou pire, il faut s'entraider», note Jean-Noël Gex. Et côté partenariats, Bixio Caprara voit plus grand: «proposer à Suisse Tourisme un axe du carnaval reliant Bâle, Lucerne et le Tessin pour présenter notre pays autrement qu'à travers le ski en février-mars».

