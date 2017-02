Les centrales nucléaires en baisse de régime

La production d'électricité des cinq réacteurs nucléaires suisses en 2016 a baissé de 8,36% par rapport à 2015, année qui avait déjà connu une diminution substantielle.

La centrale de Leibstadt (AG) est restée déconnectée plus longtemps que prévu tandis que celle de Beznau 1 (AG) n'a pas du tout tourné l'an dernier.

Mühleberg (BE), Gösgen (SO), Leibstadt (AG) et Beznau 2 (AG) ont livré 20,309 milliards de kilowattheures (kWh), a indiqué swissnuclear mercredi. Cette production a couvert un tiers des besoins helvétiques.

A noter que Gösgen, Mühleberg et Beznau 2 ont dépassé leur production de 2015.

La disponibilité moyenne des cinq réacteurs a atteint 68,3%. Si on considère seulement les centrales de Gösgen, Mühleberg et Beznau 2, cette valeur grimpe à 90%.

En 2015, la production d'électricité avait déjà chuté de 17%, en raison de révisions prolongées, de la mise à l'arrêt de Beznau 1 et d'autres interruptions non planifiées. (ats/nxp)