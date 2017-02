Les citoyens ont soutenu à 62% la création de FORTA

Les autoroutes et les transports communs dans les villes seront financés via un fonds routier. Les Suisses ont soutenu dimanche à 62% la création de cet instrument, doté de 3 milliards de francs par an. Les cantons de Neuchâtel et de Vaud l'ont plébiscité.

Le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA) se veut le jumeau du fonds ferroviaire accepté en 2014. Il a convaincu 1,5 million de votants, alors que 923'000 personnes ont glissé un «non» dans l'urne. FORTA permettra de remplacer les infrastructures routières devenues obsolètes, et ainsi de réduire les bouchons. Un montant de 390 millions de francs est prévu pour des projets de mobilité douce, de trams ou de métros. Les cantons participeront à hauteur de 60 millions de francs par an à l'intégration des 400 km de routes cantonales au réseau national.

La population soutient autant la route que le rail et promeut ainsi un «mode de financement pionnier en Europe», a déclaré dimanche à Berne la conseillère fédérale Doris Leuthard. Le Parlement devrait pouvoir se prononcer sur les premières enveloppes en 2019.

Le Conseil fédéral veut rapidement mettre en oeuvre le projet. Il mettra en consultation les ordonnances correspondantes le mois prochain et veut transmettre son message sur le premier programme d'aménagements financés par le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA) au Parlement à la fin de l'année.

Il table sur un premier financement quadriennal pour début 2020. «Le contournement du Locle va pouvoir avancer», a remarqué Doris Leuthard. L'augmentation de 4 centimes du prix de l'essence ne devrait pas intervenir avant 2019-2020.

Neuchâtel et Vaud

FORTA a reçu le soutien le plus élevé dans les cantons de Neuchâtel (76,9%) et Vaud (74,3%). Tous deux attendent la manne fédérale pour construire entre autres les contournements de Morges (VD) et du Locle (NE). Ils sont suivis, dans un mouchoir de poche, par les cantons de Zoug (66,6%), Nidwald (66,3%) et Glaris (66%).

Dans les autres cantons romands, le projet a remporté un bon succès d'estime. Le Valais l'a approuvé à 63,4%, le Jura à 61,8%, Fribourg à 60,2%, Berne à 59,1% et Genève à 56,8%.

Fin de la «guerre des transports»

La «guerre des transports» devrait prendre fin, et des projets importants pourront voir le jour, se réjouissent les responsables des transports des cantons de Vaud et Genève. «FORTA permet une vision à long terme qui facilitera la gestion des budgets et des calendriers», a ainsi estimé le conseiller d'Etat genevois Luc Barthassat.

Ce dernier souligne que le fonds est important non seulement pour l'Arc lémanique et les pôles économiques du pays, mais aussi pour les régions périphériques qui attendent de pouvoir développer leurs infrastructures.

La cheffe des transports vaudois Nuria Gorrite a accueilli avec une «très grande satisfaction» le verdict des urnes. Heureuse de disposer désormais d'un mécanisme de financement pérenne pour l'entretien et le développement des infrastructures routières, elle relève que «la population a démontré son attachement à un développement multimodal», ce qui permettra de sortir de l'opposition néfaste entre les moyens de transport.

Tous les cantons

Aucun canton n'a rejeté la création du fonds routier. Le «oui» le plus timide est venu de Bâle-Ville, avec 53,6%. La gauche, partie divisée sur ce projet, n'a visiblement pas réussi à convaincre.

Selon elle, la hausse de 4 centimes de la surtaxe sur l'essence ne suffit pas à financer FORTA, et les automobilistes ne mettent pas assez la main au porte-monnaie. «Il n'est pas logique de demander autant à la caisse fédérale et si peu aux automobilistes», a réagi auprès de l'ats Mathias Reynard, membre de l'Initiative des Alpes.

Et avec le trou creusé dans les caisses fédérales, il faut s'attendre à des coupes dans d'autres domaines. Le fonds permet de développer des projets d'agglomération, a admis Evi Allemann à la TV alémanique, mais l'apport financier de la Confédération n'étant pas suffisamment compensé, des coupes sont à prévoir dans la formation ou le social. La bataille autour des budgets continuera, selon la présidente de l'Association transports et environnement.

Pilule amère

Pour les Verts, la pilule est amère. Leur présidente Regula Rytz estime que FORTA va à l'encontre des efforts de protection du climat. «Le fonds aura pour conséquence une augmentation du trafic routier», prévoit-elle: accepter le fonds, c'est appeler de ses voeux une croissance du trafic, ce qui revient à hypothéquer la politique environnementale. Les Verts continueront de lutter au niveau local.

Quant aux organisations de professionnels et d'usagers de la route, elles se réjouissent sans surprise du résultat. ASTAG (transporteurs), VAP (chargeurs), TCS et Routesuisse (usagers) ont fait part de leur grande satisfaction à l'issue du scrutin, de même que l'Union suisses des arts et métiers (USAM) et la Société suisse des entrepreneurs. (ats/nxp)