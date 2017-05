Les cours pour responsables musulmans ont cartonné

«Nous avons établi une base de confiance dans un champ où il y a beaucoup de méfiance.» Hansjörg Schmid, directeur du Centre suisse islam et société (CSIS), se réjouit du succès des ateliers mis sur pied par ce centre de compétences de l'Université de Fribourg. Entre septembre 2016 et mai 2017, vingt-cinq modules de formation continue d'un ou deux jours ont été organisés, de Lugano à Bâle et de Genève à Saint-Gall. Au total, 459 responsables associatifs musulmans y ont participé. Dont 95 imams et 174 femmes. «Nous avons parfois dû refuser quelques inscriptions, faute de place», relève le professeur Schmid.

Il s'agissait du premier cycle de formation proposé par le CSIS, mis en place dès 2015 sur mandat de la Confédération. Les imams y ont côtoyé des responsables d'associations musulmanes, des aumôniers officiant dans les hôpitaux, les prisons et le secteur de l'asile, des enseignants en religion islamique ou encore des chargés de relations avec les médias. «Pour de nombreux participants, c'était la première opportunité de se former hors de leur communauté,» souligne le directeur.

Prévenir la radicalisation des jeunes

Ces ateliers ont permis de mieux cerner les besoins des imams, souligne le CSIS: de plus en plus sollicités, ils souhaitent renforcer leurs compétences en matière de conduite d'entretien, de pédagogie, de médiation et d'aumônerie. La place des femmes et le rôle actif des jeunes ont également été abordés, tout comme les prestations offertes par les organisations musulmanes. L'Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM) agit, par exemple, sur le front de la radicalisation des jeunes en développant un projet de prévention centré sur l'accompagnement des jeunes en difficulté.

«Ces organisations sont prêtes à fournir un travail important, en développant un contre-discours, observe Hansjörg Schmid. Répondre aux jeunes qui ont des questions d'ordre théologiques requiert des connaissances spécifiques. Sinon, ils se retrouvent face à un vide qui risque d'être comblé par des prédicateurs sur Internet.»

Filières à l'étude

Ces divers ateliers ont été mis sur pied grâce au soutien du Secrétariat d'Etat aux migrations et du Service de lutte contre le racisme. Le CSIS en tirera une série de cinq cahiers thématiques destinés à tous les milieux intéressés. Parallèlement, il prépare des filières de formation continue et négocie leur financement. «Nous connaissons aujourd'hui les publics cibles et leurs besoins précis, indique le professeur Schmid. Grâce à la confiance établie, il sera possible d'aborder des thèmes a priori délicats comme l'extrémisme et l'homosexualité.»

