Les cyclistes se rendent maîtres de Berne

Les bicyclettes étaient à la fête dimanche à Berne et dans sa région, à l'occasion du festival «Hallo Velo!». Comme lors des slow-ups organisés un peu partout en Suisse, un certain nombre de rues et routes ont été interdites au trafic motorisé jusqu'en fin d'après-midi. Les organisateurs attendaient 20'000 participants. (ats/nxp)