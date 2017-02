Les élus vont continuer de voyager en 1ère classe

Les parlementaires fédéraux et les cadres de la Confédération doivent continuer de se voir offrir la 1ère classe pour leurs voyages en train. Le Conseil fédéral ne croit pas que renoncer à leur offrir cet abonnement général permettra de faire des économies.

Dans une motion, le conseiller national Lukas Reimann (UDC/SG) propose que l'on ne remette plus qu'un abonnement de 2e classe aux membres du Conseil national et du Conseil des Etats ainsi qu'aux cadres de la Confédération et des CFF. Selon lui, cette mesure permettrait non seulement de faire des économies de plusieurs millions de francs, mais aussi de rapprocher ces personnes du peuple.

L'indemnisation actuelle des frais de voyage est une solution avantageuse et efficace. Elle permet un défraiement de manière forfaitaire et à peu de frais administratifs, estime le gouvernement dans sa réponse publiée jeudi.

Pas d'AG gratuit pour tous

Le Conseil fédéral rappelle que les employés de la Confédération n'ont en principe pas droit à un abonnement général gratuit. Seuls ceux qui accomplissent des voyages de service durant 90 jours ou plus par an en bénéficient pour compenser leurs frais. En 2016, Berne a distribué 557 abonnements, dont 313 de 1ère classe.

Les employés dont le salaire dépasse 7896 francs peuvent effectuer leurs voyages de service en 1ère classe. Cela leur permet de travailler durant le voyage, ce qui ne serait pas possible en 2ème classe du fait de l'occupation et du bruit plus forts.

A partir d'un taux d'occupation de 50%, les employés des CFF bénéficient d'un abonnement général qui doit être déclaré dans le certificat de salaire. Les parlementaires obtiennent quant à eux un abonnement de 1ère classe ou une somme équivalente à titre d'indemnité forfaitaire. (ats/nxp)