Les étiquettes des aliments seront moins précises que prévu

Juste avant Noël, Coop annonçait le lancement de son burger aux insectes. Une nouveauté qui marque l’entrée en vigueur, dès le 1er mai 2017, de la nouvelle la loi sur les denrées alimentaires. Cette révision ne fait pas que des heureux, et cela n’a rien à voir avec un potentiel dégoût pour les insectes dans les assiettes.

Selon l’Alliance des organisations de consommateurs, qui regroupe les fédérations des trois régions linguistiques, «le droit des consommateurs a été sacrifié aux intérêts de l’industrie». La raison de leur courroux vise un paquet d’ordonnances révisées et adoptées le 16 décembre par le Conseil fédéral. Selon l’Alliance, celles-ci ont amputé la nouvelle loi des avancées attendues sur la transparence.

Les étiquettes des produits alimentaires ne seront ainsi pas mieux fournies, voire plus vagues. Par exemple, il sera permis de noter sur les emballages des régions de provenance très vastes, à l’exemple d’«EMEA», pour «Europe - Middle East – Africa». «Les consommateurs ne pourront plus voir si un aliment a été produit dans un pays dont ils n’approuvent pas le mode de production», s’énerve la Fédération romande des consommateurs (FRC). L’information sur la teneur en sucre des aliments ne sera en outre pas obligatoire, en dépit de toutes les recommandations de l’OMS. Alors que les protecteurs des consommateurs réclamaient une indication systématique de l’origine des matières premières composant un aliment, celle-ci devra finalement être précisée si «la présentation du produit suggère une provenance qui n’est pas conforme à la vérité».

«Cela ne veut rien dire, c’est tellement vague! On ouvre la boîte de Pandore, un accès à tous les abus», s’exclame Jacques Bourgeois, conseiller national (PLR/FR) et directeur de l’Union suisse des paysans (USP). Paysans et petits producteurs goûtent peu aux nouvelles règles: l’origine locale d’une viande représente un argument de vente. «La provenance des ingrédients revêt une grande importance aux yeux du consommateur, il me semble juste de lui laisser la possibilité de choisir», ajoute Jacques Bourgeois.

L’USP se console toutefois avec l’entrée en vigueur de la loi «Swissness», qui veut que les produits estampillés du drapeau rouge à croix blanche soient composés au moins à 80% (100% pour le lait) de matière suisse. «Elle nous permet de mettre en avant nos produits locaux sur le marché. Mais nous restons vigilants et nous n’hésiterons pas à intervenir si besoin», prévient le conseiller national.

A la pêche aux infos

L’Union suisse des arts et métiers (USAM), elle aussi, «reste vigilante». «Nous ne sommes pas à l’abri des développements de la réglementation de l’UE, ni des appétits de l’Administration fédérale, qui a une fâcheuse tendance à la surréglementation», commente Hans-Ulrich Bigler, directeur de l’USAM et conseiller national (PLR/ZH).

Les milieux économiques ont vivement combattu cette réforme, qu’ils qualifiaient de «monstre bureaucratique» excessivement coûteux. «Les nouvelles règles auraient coûté 900 millions à l’industrie, nous sommes parvenus à faire baisser cette facture de 90%», se félicite Hans-Ulrich Bigler. Le consommateur ne s’en trouve-t-il pas lésé? «Pas du tout. Nous avons convenu par exemple qu’une personne qualifiée sera responsable de fournir toutes les informations souhaitées. Le consommateur n’est pas bête, s’il veut une information il peut toujours poser la question», conclut Hans-Ulrich Bigler.

GastroSuisse, qui craignait que les établissements d’hôtellerie-restauration finissent par devoir «déclarer par écrit toutes les valeurs nutritives et l’origine de toutes les matières premières pour chaque plat servi», applaudit aussi. «Le menu serait devenu une notice d’emballage confuse, ajoute son président Casimir Platzer. Le discernement l’a emporté sur la bureaucratie.» (24 heures)