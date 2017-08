Les femmes se lancent à l'assaut du Conseil fédéral

Moret ne joue pas la carte du genre

«J’ai envie de relever ce défi passionnant.» Isabelle Moret a annoncé samedi à la RTS qu’elle se lance dans la course à la candidature aux côtés du Tessinois Ignazio Cassis et du Genevois Pierre Maudet. Accéder à cette fonction n’était pas une ambition, a-t-elle assuré. «C’est plutôt venu petit à petit, mais très vite je me suis dit, oui, le Conseil fédéral, ça m’intéresse.» Il fallait ensuite s’assurer du soutien du parti, a poursuivi l’ancienne vice-présidente du PLR Suisse.



Quant au fait d’être une femme, elle estime que ce n’est pas un élément décisif. Ce qui est essentiel, «ce sont les qualités, les compétences, la capacité de dialoguer, de trouver des compromis» au sein du Conseil fédéral, mais aussi avec le parlement. Une capacité de dialoguer qu’elle estime détenir. Dans «Le Matin Dimanche», elle déclare toutefois qu’un ticket «italophone et féminin est favorable au PLR».



Cette mère de deux enfants, séparée, insiste sur son étiquette de libérale progressiste: «Sur toutes les questions économiques, financières et sécuritaires, je suis à droite. En revanche, je suis progressiste sur les questions familiales et environnementales.» Quid du Tessin qui n’est plus représenté au Conseil fédéral depuis 1999? Il faut qu’il y ait un tournus au sein du gouvernement pour que toutes les régions puissent être représentées, mais aussi toutes les sensibilités, dit l’avocate de profession, qui siège au Conseil national depuis 2006. D’après elle, s’il y a deux Vaudois au sein du gouvernement, ce n’est pas un problème. «Et alors, s’ils sont compétents? Il y a bien eu deux Zurichois, deux Bernois», a lancé la présidente des Hôpitaux de Suisse H+, qui s’est profilée sur les questions sociales et de santé sous la Coupole. ATS/G.S.