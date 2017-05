Les foyers croulent sous la masse de pub non désirée

Chaque ménage helvétique reçoit jusqu'à 18 kilos de papier non désiré par an. Pour contourner l'autocollant «Pas de publicité», les entreprises passent désormais par les envois adressés.

Entre 3 et 5 kilos de publicité en un mois. C'est la masse de publicité reçue par une personne dont la boîte aux lettres n'affiche pas l'autocollant «Stop pub». Un ménage dont la boîte aux lettres est munie de cet autocollant reçoit entre 200 grammes et 1,5 kilo par mois, comme l'indique mardi une enquête de la Fédération romande des consommateurs (FRC) dévoilée par la RTS.

«Si l'on ramène ces chiffres à une année et qu'on tient compte que l'été est plutôt pauvre mais que l'hiver lâche ses salves de suggestions pour Noël et les fêtes, les boîtes aux lettres engloutissent donc entre 36 et 60 kilos de publicité», indique la FRC dans son enquête. Ces chiffres sont similaires quelle que soit la région et que l'on vive au centre-ville ou dans un petit village. Néanmoins, la FRC a observé que les habitants des petites agglomérations reçoivent plus régulièrement des publicités locales qui annoncent une manifestation ou l'ouverture d'un commerce. Ces flyers ignorent souvent l'autocollant «Stop pub» affiché sur la boîte aux lettres.

Autocollant pas respecté

Si les ménages qui affichent leur refus de la publicité reçoivent une pile moins lourde, ils ne sont pas épargnés pour autant. En effet, l'autocollant ne prémunit pas contre les catalogues et les prospectus glissés dans les replis des hebdomadaires gratuits, des journaux tous-ménages ou des quotidiens régionaux offerts.

Autre technique de détournement: les publicités «déguisées» en courriers adressés. Il s'agit de ces enveloppes envoyées par des entreprises dont le destinataire est ou a été client (parfois la dernière relation commerciale remonte à des années en arrière, précise la FRC), ou dont l'adresse a été obtenue par un moyen détourné. Ces courriers sont distribués par des entreprises privées. (ats/nxp)