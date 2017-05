Les gendarmes du 2e pilier pointent plusieurs risques

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHSPP) a tiré ce mardi matin le bilan de la situation financière des caisses du 2e pilier. D’abord une bonne nouvelle. Le rendement net de la fortune s’est élevé à 3,7% en 2016, soit bien plus que le 0,8% de 2015. Ce n’est pas anodin quand on sait que la masse sous gestion des 1725 caisses examinées flirte avec les 1000 milliards.

Pierre Triponez, le président de la Commission, note que le système est devenu plus sûr qu’auparavant. Pourquoi? Parce qu’une grand nombre de caisses a diminué le taux d’intérêt technique et le taux de conversion dans la partie de prévoyance surobligatoire. Pour l’assuré, cependant, cela se traduit par une diminution de sa rente future.

La Commission estime le 2e pilier «solide» mais pointe plusieurs risques. En voici quelques uns:

1/ Taux de conversion trop élevé sur la partie obligatoire

Pierre Triponez estime qu’il faut baisser le taux de conversion sur la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle, à savoir le taux qui transforme le capital en rente à la retraite. La réforme d’Alain Berset et du parlement prévoit une baisse de 6,8 à 6%. La Commission approuve la direction empruntée par Prévoyance 2020. Est-ce à dire que son président recommande le oui à la réforme des retraites soumise en votation en septembre? Et cela est-il compatible avec son appartenance au PLR, qui recommande le non? «La Commission n’est pas habilitée à donner une consigne de vote. Chacun de nous a sa propre opinion. Ce qui est important, c’est que dans tous les cas de figure le taux de conversion doit impérativement être réduit. Sinon nous aurons de vrais problèmes».

2/ Risque sur les placement en hausse

La vice-présidente de la CHSPP, Vera Kupper Staub, constate que les institutions de prévoyance sont contraintes de prendre plus de risques pour parvenir à financer leurs prestations. Cela se traduit par deux chiffres. La part les institutions sans garantie étatique qui se sont exposées à des risques de placement élevés à très élevés a bondi à… 41%. En 2015, elles étaient «seulement», si on peut dire, de 33%.

3/ Toujours moins de caisses d’entreprises

Il y a une tendance lourde qui déconnecte la caisse de prévoyance de l’entreprise au profit des institutions collectives ou communse . A la fin 2016, ces dernières comptaient une majorité d’actifs (2,4 millions sur 4,1 millions). Cela s’accompagne par une concentration des caisses. Le problème? Cela réduit l’attachement et l’engagement des employeurs envers leurs salariés. Autre problème, les institutions communes ou collectives sont engagées dans une spirale de concurrence pour attirer de nouveaux membres. Elles prennent donc plus de risques dans les placements. Catherine Pieri, membre de la CHSPP, note aussi que ces institutions sont moins transparentes et faciles à contrôler. La Commission va faire des propositions pour corriger le tir.

(24 heures)