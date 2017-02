Les médias face aux tweets intempestifs de Trump

L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche a bouleversé les codes en matière de communication. Les médias suisses doivent aussi composer avec les tweets intempestifs du nouveau président américain. La manière de les traiter diffère d'une rédaction à l'autre.

«Déclarer la guerre par un tweet (...) ne me paraît pas possible, notamment aux Etats-Unis. A ma connaissance, le Congrès doit donner son aval à une déclaration de guerre», tempère tout de suite le rédacteur en chef adjoint du Quotidien Jurassien Georges Maillard. Mais pour son confrère de l'Express, Nicolas Willemin, un tel cas de figure est «malheureusement réaliste et assez préoccupant».

Pour Simon Koch, rédacteur en chef adjoint du Matin, le poids accordé aux tweets est «sans doute exagéré» et relève «du fantasme de journaliste». D'autant que les tweets font déjà partie depuis quelques années des instruments de propagande lors d'un conflit.

Les tweets ont toutefois un avantage: des déclarations sont présentées directement sur Twitter et peuvent être reprise facilement. «Il n'est plus exclu pour nous de prendre les réseaux sociaux comme point de départ d'une histoire», explique Thomas Benkö, rédacteur en chef adjoint du Blick Online et du Blick am Abend.

Cela est d'autant plus vrai pour le président américain qui twitte «sans filtre ce qui lui passe par la tête», selon M. Benkö. «Trump est l'homme le plus puissant qui communique d'une manière aussi directe», souligne Marcel Zulauf, rédacteur en chef adjoint de 20 Minuten. «Ses tweets ont donc du poids pour nous», ajoute-t-il.

Nouveau défi

Les journalistes doivent pourtant «redoubler de prudence», met en garde Bernard Rappaz, rédacteur en chef de l'actualité à la RTS. Selon lui, l'irruption des tweets de Donald Trump pose un problème: s'agit-il d'une position officielle de l'administration ou de commentaires pris au vol ? «Impossible de répondre de façon définitive. Il faut gérer de cas en cas», analyse-t-il.

L'objectif du nouveau locataire de la Maison Blanche étant de parler aux gens sans passer par la presse, qu'il blâme à chaque occasion, son mode de communication constitue un nouveau défi pour les médias. «A nous de faire un travail fin de décryptage», conclut M. Rappaz.

Simon Koch du Matin distingue deux formes de tweets: «l'un qui est du commentaire à chaud (Trump) et l'autre qui relève du cadre institutionnel - c'est le plus souvent le cas en Suisse». Mais attention aux pièges, prévient-il, car un tweet re-tweeté plusieurs fois à partir d'une source peu sûre peut s'avérer être un faux.

Facebook ou le Café du Commerce

La déontologie journalistique doit-elle s'adapter aux nouveaux médias ? Peu de rédactions ont pour l'instant fait le pas. «Nous n'avons pas de code déontologique en particulier concernant le traitement des informations des réseaux sociaux», concède M. Maillard.

Mais de la retenue s'impose: «Nous considérons par exemple Facebook comme une sorte de Café du Commerce. Si cela ne suffit pas pour rédiger une information, cela peut en déclencher une, moyennant une vérification et des compléments, bien entendu», ajoute-t-il.

Pas de code déontologique adapté aux nouveaux médias non plus chez Arc Info. «C'est une source d'information comme une autre, qu'il faut vérifier comme toutes les autres», corrobore M. Willemin.

Même constat au Courrier de Genève: «Nous ne pratiquons pas de déontologie à géométrie variable: qu'une personne fasse une déclaration devant un micro ou derrière un portable, l'essentiel est de pouvoir croiser les sources et d'en vérifier l'origine. Lorsque cela apporte une information importante, nous précisons l'origine de nos sources dans nos papiers afin d'en informer notre lectorat», détaillent Laura Drompt et Gustavo Kuhn, co-rédacteurs en chef.

Exigences de base à l'ats

Côté alémanique, la Neue Zürcher Zeitung dispose d'une ligne directrice interne pour les médias sociaux et fait régulièrement des formations sur le thème.

L'Agence télégraphique suisse (ats) a complété son manuel de l'agencier de 14 principes d'utilisation des médias sociaux. Les exigences de base demeurent: la vérification des sources et la confirmation d'une information. Lorsqu'un politicien diffuse un tweet, celui-ci est évalué pour autant que le compte du politicien soit «connu, clairement identifiable et digne de foi».

Là encore, le contenu d'un tweet peut constituer comme pour les autres médias le point de départ de recherches propres à l'agence. (ats/nxp)