Les patients suivent mal leur traitement

«N’oubliez pas de suivre votre traitement.» Voici, en résumé, le slogan de la Journée mondiale de l’asthme, qui s’est tenue le 2 mai dernier. Le message n’est pas anodin. En Suisse, un adulte sur 14 souffre de cette maladie respiratoire, qui se manifeste par un essoufflement, une toux sèche et une sensation d’oppression de la poitrine. Pourtant, ces symptômes pourraient souvent être évités, grâce à une bonne médication. Mais six asthmatiques sur dix utilisent mal ou pas leur traitement, a rappelé pour l’occasion la Ligue pulmonaire suisse.

«La non-observance des prescriptions médicales est un problème grave, particulièrement en ce qui concerne les maladies chroniques comme l’asthme, le diabète ou l’hypertension, explique le docteur Zoltan Pataky, médecin adjoint agrégé au Service d’enseignement thérapeutique pour maladies chroniques, aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le fait de ne pas prendre ses médicaments entraîne des complications parfois sévères.» Une étude, menée en France par le cabinet de santé IMS et publiée fin avril, montre que 30% des asthmatiques ne suivent pas leur traitement. Un chiffre qui grimpe à 80% pour les hypertendus.

Mais pourquoi les malades ne suivent-ils pas les prescriptions de leurs médecins? «Lorsqu’un patient est atteint d’un mal aigu, il souffre. Ses douleurs sont gênantes, ce qui le conduit à observer son traitement afin de guérir, répond Zoltan Pataky. Mais la plupart des maladies chroniques, comme le diabète, sont silencieuses. Et en l’absence de symptômes, les patients se demandent pourquoi ils devraient prendre leur traitement alors que tout va bien. Ils ne se doutent pas que lorsque les complications arrivent, c’est souvent déjà trop tard. Un diabète non traité, par exemple, peut conduire à des amputations, la cécité ou à une insuffisance rénale.»

Environ 40% de la population mondiale souffre d’une maladie chronique et, selon les études, 20 à 50% de ces patients ne suivent pas les prescriptions médicales. Dans un de ces rapports, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime «qu’améliorer l’adhésion des patients à un traitement chronique sera plus bénéfique que n’importe quelle découverte biomédicale.»

Mais comment faire? «Les médecins ont un rôle capital à jouer pour améliorer l’observance, estime Zoltan Pataky. Trop souvent, ils se contentent de poser le bon diagnostic, puis de rédiger une ordonnance. Mais cela ne suffit pas. Ils doivent prendre davantage de temps pour expliquer aux patients les risques associés à une maladie et l’intérêt du traitement proposé. Améliorer l’adhésion thérapeutique implique une meilleure relation médecin-malade, centrée sur le développement d’un véritable partenariat. Malheureusement, les docteurs ne sont pas formés pour cela.»

Pour qu’une personne accepte de prendre ses médicaments, quatre étapes sont nécessaires: elle doit être convaincue qu’elle est vraiment malade et que les conséquences sont potentiellement graves. «Ensuite, il faut que le malade soit persuadé que le traitement est efficace, poursuit Zoltan Pataky, et qu’il évalue les obstacles à son observance. Par exemple, pour les diabétiques, il s’avère souvent ardu de s’injecter de l’insuline au bureau. Le patient et le médecin doivent réfléchir ensemble à ce type de barrières pour trouver des solutions.»

(24 heures)