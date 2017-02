Les places d'accueil des enfants ont progressé

En quatorze ans, la Confédération a soutenu la création de 54'533 places d'accueil extra-familial pour des enfants grâce à son programme d'aides financières. Pour l'an dernier, 1954 nouvelles places ont déjà été financées.

Quelque 1363 places ont vu le jour dans les structures d'accueil collectif de jour et 591 dans les structures parascolaires. Les chiffres sont encore provisoires, explique l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Une fois les soutiens de la Confédération définitivement alloués pour l'année 2016, le nombre de places créées devrait être proche de celui de 2015, soit 3683 au total.

Vaud et Neuchâtel bien servis

Un tiers des places a été créé en Suisse romande et au Tessin. Comparativement à leur population d'enfants de moins de 16 ans, les cantons de Bâle-Ville, de Neuchâtel, de Zurich, de Vaud et de Zoug ont créé le plus de nouvelles places.

Entre février 2016 et janvier 2017, 323 demandes de soutien pour des crèches ou autres structures ont été déposées, selon le bilan publié lundi par l'OFAS, dont 210 qui doivent encore être approuvées. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, 3012 demandes ont été approuvées pour un montant de 353 millions de francs.

Pas complet

Le taux d'occupation de ces structures d'accueil varie considérablement. En moyenne, 78% des places en crèches étaient occupées au sein de structures nouvellement créées l'an dernier. Et le taux était de 74% pour les nouvelles structures d'accueil parascolaire.

Environ la moitié des crèches déclarent ne pas pouvoir répondre favorablement à toutes les demandes. Les principales raisons sont liées à l'âge des enfants et aux plages horaires offertes qui sont inadéquates.

La Confédération encourage depuis 2003 la création de crèches et autres structures d'accueil, via la Loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial. Ce programme d'impulsion devait se terminer en 2011 mais il a été prolongé de huit ans. (ats/nxp)