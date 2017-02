«Les policiers méritent d’être mieux protégés»

Dix policiers blessés à Berne lors d’une manifestation qui dégénère. Deux agents brutalisés à Bâle à la sortie d’une discothèque. Un autre gravement touché au visage lors du Carnaval de Monthey. Les violences du week-end ont échauffé les esprits au Conseil des Etats, mais la majorité a fini par rejeter une motion qui voulait punir plus sévèrement les agressions contre les policiers. Si tous les sénateurs s’inquiètent de la hausse des violences, la majorité s’est opposée au texte notamment pour des raisons juridiques. Une décision que regrette Max Hofmann, secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires de police. Interview.

Comment réagissez-vous à la décision du Conseil des Etats? Nous sommes forcément déçus. Cela fait des années que nous essayons de reformuler l’article 285 du Code pénal qui traite des violences et menaces faites contre les fonctionnaires. Actuellement, les peines prononcées sont ridicules. Quelqu’un qui agresse un policier peut s’en sortir avec des jours-amendes, c’est inadmissible!

La Justice est trop laxiste? La séparation des pouvoirs est essentielle, et ce n’est pas à nous de dire aux juges quel verdict ils doivent rendre. Toutefois, si vous constatez que les juges ne prennent pas leur responsabilité et que les peines promulguées ne sont pas suffisamment lourdes, alors vous devez changer les instruments à leur disposition en durcissant le Code pénal. La Justice garde ainsi son indépendance et sa marge de manœuvre, mais sur la base de peines plus sévères pour ce genre de délits.

Le Conseil des Etats préfère attendre l’harmonisation du Code pénal pour agir… Cela fait des années qu’on parle de cette harmonisation. Je suis bien conscient qu’on ne peut pas changer le Code pénal du jour au lendemain, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas reformuler l’article sur la violence et les menaces contre les fonctionnaires dès maintenant et faire les autres adaptations après.

Les policiers veulent donc un traitement de faveur? Il s’agit d’accorder aux forces de l’ordre la protection qu’elles méritent. Un policier blessé, c’est un policier qui ne travaille pas. S’il y a moins d’agents pour garantir la sécurité, les problèmes risquent de se reporter sur toute la population. D’ailleurs, il existe déjà une différence de traitement entre les policiers et les simples citoyens. Celui qui agresse un policier risque jusqu’à trois années de prison, mais quand un policier exagère dans son intervention, ce sont cinq années qu’il encoure.

La situation a-t-elle empiré? En 2000, nous avons dénombré 774 dénonciations. En 2015, nous étions à 2808! Et on attend avec inquiétude les chiffres pour 2016. Si le nombre d’agressions explose, leur degré de violence aussi. Plus personne ne s’étonne de voir un policier blessé. Faudra-t-il un mort pour réagir?

Comment expliquer cette augmentation? Seule une petite frange de la population est à l’origine de ces actes. La majorité des gens soutiennent leur police. Ce manque de respect est difficile à expliquer, mais est-ce le job de la police de faire cette analyse? On en a marre de faire des tables rondes pour tenter de savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Nous, ce que nous demandons, c’est d’être protégés par notre employeur. Et notre employeur, ce sont les politiques. (24 heures)