Les profs menacés d’être exclus du Grand Conseil

Faut-il laisser les enseignants siéger au Grand Conseil? Les députés fribourgeois décident ce mercredi s’ils veulent restreindre le droit d’éligibilité des instituteurs de l’école primaire et secondaire.

Le débat part d’une motion déposée l’automne passé par le député Rudolf Vonlanthen (PLR). Selon l’élu, une fonction de député au Grand Conseil n’est pas compatible avec cette profession «exigeante» car celle-ci «aurait de particulier qu’elle demande une implication totale». Selon lui, la fonction politique n’est pas compatible avec un enseignement correct, celui-ci demandant beaucoup de soin et d’engagement. Les élèves paient, en outre, les absences répétées de leur professeur élu, notamment contraints de composer avec des remplaçants.

Rudolf Vonlanthen ne semble guère, de manière générale, porter les profs dans son cœur. «La plupart des enseignants exerçant des fonctions politiques ne se comportent pas de manière loyale» envers leur employeur, c’est-à-dire l’Etat, argue-t-il. Il en veut pour preuve des critiques régulières à l’encontre d’initiatives du Grand Conseil publiées dans les courriers des lecteurs de la presse locale. Une attitude propre à la profession, selon ses dires reportés par le Freiburger Nachrichten: «On pourrait étendre cette mesure aux autres fonctionnaires, mais ceux-ci acceptent mieux les décisions de leur employeur. Les policiers, par exemple, sont loyaux. C’est un fait.»

Colère des intéressés

Les enseignants fribourgeois ont évidemment peu goûté le texte. «Si l’on invoque la loyauté à l’employeur, il faudrait aussi étendre l’interdiction aux avocats, aux juristes, aux infirmières, réagit Gaétan Emonet, enseignant, coprésident de la Fédération des associations fribourgeoises d’enseignants et élu au Grand Conseil fribourgeois (PS). Cela créerait un précédent totalement stigmatisant pour certaines professions.»

Pour l’enseignant, il s’agit d’enlever des droits politiques à des citoyens, qui plus est aléatoirement: «Le texte touche les enseignants du public et non ceux du privé, uniquement de l’école obligatoire et non du post-obligatoire… bref, cela n’a aucun sens.» Gaétan Emonet se montre peu inquiet du vote de ce mercredi. «On va le laisser se défendre tout seul, le texte ne passera pas. Nous n’interviendrons que si le débat descend au-dessous de la ceinture», conclut-il en riant.

Fribourg restreint déjà l’accès aux fonctions politiques aux juges et aux greffiers, aux membres du commandement de la police ainsi qu’aux «personnes participant à l’exercice du pouvoir exécutif»: les chefs de service comme le vétérinaire cantonal, les recteurs de collège ou les directeurs d’école primaire sont donc concernés.

Vaud, Genève, Neuchâtel, le Jura et le Valais pratiquent, à des degrés variables, la même politique. En règle générale, les fonctionnaires n’occupant pas de poste dirigeant sont autorisés à se présenter.

Schwytz plus libéral

Les cantons de Soleure, d’Uri et des Grisons sont les plus sévères en la matière: tous les fonctionnaires sont interdits de siéger. A Obwald, la politique est restreinte aux employés de l’Etat dont la charge de travail est inférieure à 60%. A contrario, à Schwytz, tout le monde possède le droit d’éligibilité. Les conseillers d’Etat ont même le droit de siéger en même temps au Grand Conseil.

La question de la restriction ou de l’ouverture des droits d’éligibilité fait régulièrement l’objet de discussions dans les cantons. En 2008, le régime d’incompatibilité à une charge publique a failli être étendu au corps enseignant jurassien. La proposition a été rejetée par une majorité du Grand Conseil.

Le débat touche d’autres corps de métier. Récemment à Genève, Eric Stauffer (indépendant, ex-MCG) a proposé d’interdire aux policiers d’être éligibles au Grand Conseil. Son texte ayant peu de chances d’être adopté, il l’a retiré début mai 2017. Le Valais a fait la démarche inverse: la restriction touchant le personnel d’institutions de droit public autonomes – par exemple les employés d’un hôpital sans fonction cadre – a été levée en 2014. (24 heures)