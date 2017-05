Les saints de glace sont en grève cette année

St-Servais, St-Pancrace, St-Mamert et St-Boniface ont été cléments: depuis vendredi, les températures ont grimpé jusqu'à 20 degrés ou plus par endroits. Quelques orages violents ont néanmoins frappé la Suisse.

La période des saints de glace est redoutée pour ses gelées tardives. Il a certes gelé mercredi, mais les jours suivants se sont avérés bien plus doux, un courant du sud-ouest parcourant le pays. Le mercure indiquait samedi 22 degrés au nord des Alpes, et même 24 degrés au Tessin.

Températures élevées

Des températures plus élevées que d'ordinaire à cette période de l'année, a expliqué à l'ats le météorologue Eugen Müller, de MétéoSuisse. L'air humide et instable a cependant donné lieu à des orages agrémentés de fortes averses, de rafales de vents, et de grêle localement.

La région la plus touchée a été celle de March, dans le canton de Schwyz, où 30 à 40 mm de pluie ont été enregistrés. Les grêlons sont surtout tombés en montagne. Dimanche, le ciel s'est apaisé, hormis quelques foyers orageux qui pouvaient encore sévir en soirée.

La semaine prochaine, les températures devraient être assez chaudes, ce qui réjouira les amateurs de baignade. Les piscines viennent d'ouvrir en Suisse.

Réputation surfaite?

Pour Météosuisse, la mauvaise réputation des saints de glace n'est pas avérée. Selon la plus longue série de mesures de gelée au sol réalisée à Payerne (VD) depuis 1965, il faut surtout craindre la récurrence du gel au sol jusqu'à la mi-avril. En mai, le phénomène est beaucoup moins fréquent.

Il y a des sursauts d'hiver en mai, mais pas spécialement aux alentours de la mi-mai. Les saints de glace ne peuvent donc pas relever d'un phénomène climatique manifeste, selon l'office fédéral de météorologie. (ats/nxp)